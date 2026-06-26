Botafogo rescinde com o goleiro Neto; veja bastidores Expriente arqueiro teve passagem ruim pelo Glorioso

O Botafogo entrou em acordo e conseguiu a rescisão de contrato com o goleiro Neto, de 36 anos, que já não fazia parte do planejamento do clube para o segundo semestre. O fim do vínculo foi oficializado nesta sexta-feira (26), no Boletim Informativo Diário (BIF) da CBF. O Lance! traz bastidores da movimentação da diretoria.

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Neto já não era unanimidade e, apesar do respaldo por parte da comissão técnica de Franclim Carvalho, o clube via a relação custo-benefício como uma das piores. Já com atuações questionáveis desde a temporada passada, o arqueiro viu o último jogo do Glorioso antes da pausa para a Copa do Mundo.

Botafogo aplicaria punição

Contra o Bahia, no dia 30 de maio, na derrota fora de casa por 2 a 1, Neto foi expulso por xingar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda ainda no primeiro tempo, quando o Botafogo vencia por 1 a 0.

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Conforme apurou a reportagem, o Botafogo iria punir o goleiro Neto com uma multa administrativa por determinação da diretoria de futebol. A situação gerou embate entre as partes para avançar por um acordo de rescisão contratual, em que a SAF conseguiu uma redução significativa na quantia que deve ao atleta pela quebra do contrato, que tinha validade até junho de 2027.

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Neto, com a situação encaminhada desde então, sequer se reapresentou com o elenco na última segunda-feira (22), no CT Lonier. Sua passagem pelo Botafogo foi de 22 jogos e 25 gols sofridos.

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