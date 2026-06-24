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Botafogo integra joias do sub-17 ao elenco principal na intertemporada

Volante Victor Hugo e atacante Lucas Emanuel treinam no CT Lonier

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
24/06/2026 10:30
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Atacante Lucas Emanuel é um dos destaques do Botafogo na base
Jovem Lucas Emanuel, de 17 anos, foi integrado ao elenco principal do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

O Botafogo se reapresentou nesta semana para a intertemporada de olho no retorno do calendário após a Copa do Mundo e teve novidades. Foram integrados ao elenco principal o volante Victor Hugo e o atacante Lucas Emanuel, destaques do time sub-17, para período de observação.

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    A dupla é destaque nas categorias de base e ficará sob os olhares da diretoria e do técnico Franclim Carvalho. O plantel se reapresentou na segunda-feira (22), no CT Lonier, e ficará cerca de dez dias em atividade antes da viagem para a Rússia.

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    Joias do Botafogo

    Victor Hugo, de 16 anos, é capitão do time sub-17 e já assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. O jovem, que foi captado no rival Fluminense, foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira da categoria, comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, para amistosos contra os Estados Unidos, no início de junho.

    Volante Victor Hugo, do Botafogo, antes de jogo no Estádio Nilton Santos
    Volante Victor Hugo, de 16 anos, é capitão do sub-17 do Botafogo (Foto: Reprodução)

    Já Lucas Emanuel tem 17 anos e também possui vínculo profissional com o Glorioso. O centroavante chegou ao clube em junho de 2025, aos 16, e tem multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões). Em seu primeiro ano, contratado junto ao Athletico-PR, foram 13 gols marcados no segundo semestre.

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    Em 2026, o atacante se consolidou na categoria como joia. São 15 gols em 14 partidas, com média de um gol a cada 75 minutos no Sub-17; atualmente é o vice-artilheiro do Carioca Sub-17, com 8 gols nas últimas quatro partidas do estadual e um desempenho brilhante e, clássicos, com três gols em três jogos contra o Flamengo, e quatro em cinco duelos com o Vasco.

    Atacante Lucas Emanuel comemorando gol do Botafogo pelo time sub-17
    Jovem Lucas Emanuel foi integrado ao elenco principal do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

    Intertemporada

    O Botafogo confirmou seu calendário de intertemporada na Rússia, de 1º a 12 de julho, para a disputa da "Brothers Cup 2026". O Glorioso jogará o torneio amistosos com CSKA E Dínamo Moscou, potências do futebol local.

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