Botafogo integra joias do sub-17 ao elenco principal na intertemporada Volante Victor Hugo e atacante Lucas Emanuel treinam no CT Lonier

O Botafogo se reapresentou nesta semana para a intertemporada de olho no retorno do calendário após a Copa do Mundo e teve novidades. Foram integrados ao elenco principal o volante Victor Hugo e o atacante Lucas Emanuel, destaques do time sub-17, para período de observação.

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A dupla é destaque nas categorias de base e ficará sob os olhares da diretoria e do técnico Franclim Carvalho. O plantel se reapresentou na segunda-feira (22), no CT Lonier, e ficará cerca de dez dias em atividade antes da viagem para a Rússia.

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Joias do Botafogo

Victor Hugo, de 16 anos, é capitão do time sub-17 e já assinou seu primeiro contrato profissional com o Botafogo. O jovem, que foi captado no rival Fluminense, foi convocado recentemente para a Seleção Brasileira da categoria, comandada pelo técnico Carlos Eduardo Patetuci, para amistosos contra os Estados Unidos, no início de junho.

Volante Victor Hugo, de 16 anos, é capitão do sub-17 do Botafogo (Foto: Reprodução)

Já Lucas Emanuel tem 17 anos e também possui vínculo profissional com o Glorioso. O centroavante chegou ao clube em junho de 2025, aos 16, e tem multa rescisória fixada em 80 milhões de euros (cerca de R$ 473 milhões). Em seu primeiro ano, contratado junto ao Athletico-PR, foram 13 gols marcados no segundo semestre.

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Em 2026, o atacante se consolidou na categoria como joia. São 15 gols em 14 partidas, com média de um gol a cada 75 minutos no Sub-17; atualmente é o vice-artilheiro do Carioca Sub-17, com 8 gols nas últimas quatro partidas do estadual e um desempenho brilhante e, clássicos, com três gols em três jogos contra o Flamengo, e quatro em cinco duelos com o Vasco.

Jovem Lucas Emanuel foi integrado ao elenco principal do Botafogo (Foto: Arthur Barreto/Botafogo)

Intertemporada

O Botafogo confirmou seu calendário de intertemporada na Rússia, de 1º a 12 de julho, para a disputa da "Brothers Cup 2026". O Glorioso jogará o torneio amistosos com CSKA E Dínamo Moscou, potências do futebol local.

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