O Botafogo atualizou, na manhã desta quinta-feira (8), as situações de Arthur Chaves e Vitinho. Os dois jogadores foram encaminhados a um hospital após sofrerem problemas físicos durante a derrota por 2 a 1 para o Vasco, na quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro. De acordo com o clube, ambos estão estáveis, receberam alta hospitalar e serão reavaliados ainda nesta quinta pelo Núcleo de Saúde e Performance (NSP), no CT Lonier.

Arthur Chaves sofreu um trauma na região da bacia e do abdômen. Já Vitinho apresentou um problema na cervical, mas sem sinais de concussão. Os dois passaram por exames no hospital e, após a liberação, retornaram ao clube para uma nova avaliação.

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O Botafogo volta a campo somente na próxima segunda-feira (12), quando enfrenta o Coritiba, no Couto Pereira. A partida será a terceira de Tite no comando da equipe. O treinador ainda busca a primeira vitória à frente do Alvinegro. Até o momento, foram duas derrotas: 2 a 0 para o Mirassol e 2 a 1 para o Vasco.

Tite estreou pelo Botafogo na derrota para o Mirassol (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Na tabela do Campeonato Brasileiro, o Botafogo ocupa a 13ª colocação, com 35 pontos, e ainda está fora da zona de rebaixamento. No entanto, a distância para o Internacional, primeiro clube dentro do Z-4, caiu para quatro pontos. O Colorado tem 31.

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Além da proximidade com a zona de rebaixamento, o Botafogo atravessa uma sequência de sete jogos sem vencer. A última vitória foi o 1 a 0 sobre o Cienciano, pela Copa Sul-Americana. O resultado, porém, não foi suficiente para evitar a eliminação, já que o Alvinegro havia perdido o jogo de ida por 6 a 1.

Considerando apenas o Campeonato Brasileiro, a última vitória do Botafogo aconteceu em 26 de julho, quando a equipe venceu o Cruzeiro por 1 a 0, fora de casa, pela 20ª rodada. Desde então, são nove partidas sem vencer na competição de pontos corridos.

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