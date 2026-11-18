Tite promove alterações no Botafogo para enfrentar o Corinthians; veja escalação
Glorioso continuará com sistema defensivo de cinco jogadores, sendo três zagueiros
O Botafogo está escalado para o duelo com o Corinthians, nesta quarta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela 35ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O técnico Tite manteve a estrutura que venceu o Atlético-MG, com linha de cinco defensores e três meias.
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Para o confronto, o comandante do Glorioso promoveu a entrada de Arthur Chaves no lugar de Ferraresi, desfalque pela Data Fifa. Alex Telles volta ao time titular, enquanto Matheus Martins ganhou a vaga de Danilo Pereira e formará dupla com Tiquinho Soares.
Com isso, o Botafogo vai a campo na Neo Química Arena com: Gabriel Batista, Vitinho, Justino, Arthur Caves, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenilson e Medina; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
Do outro lado, o Timão, comandado por Clarence Seedorf, tem o seguinte 11 inicial: Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo e Breno Bidon; Bidu, Vitinho, Kaio César e Memphis Depay.
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✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS x BOTAFOGO
🏆 Brasileirão - 35ª rodada
📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de novembro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Leone Carvalho Rocha (GO)
📺 VAR: Wagner Reway (SC)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS (Técnico: Clarence Seedorf)
Hugo Souza; Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Angileri; Carrillo e Breno Bidon; Bidu, Vitinho, Kaio César e Memphis Depay.
BOTAFOGO (Técnico: Tite)
Gabriel Batista, Vitinho, Justino, Arthur Caves, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenilson e Medina; Matheus Martins e Tiquinho Soares.
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