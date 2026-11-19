Em briga contra o rebaixamento, a vontade em campo é sempre ponto alto de uma equipe. Se o Botafogo brilhou na vitória sobre o Atlético-MG, em casa, faltou muito para chegar ao mínimo esperado na goleada sofrida para o Corinthians, na noite da última quarta-feira (18).

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O problema vai do banco ao gramado. Se Tite acreditou que encontrou um padrão para dar competitividade, a resposta na Neo Química Arena foi oposta ao cenário imaginado. Nem mesmo a pausa para a Data Fifa, com calendário cheio para treinos, ajudou o plantel a construir algo bom no desafio fora de casa.

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Um time frágil, de marcação frouxa e relapso, não conseguiu parar um Corinthians que fez muita força para acertar. A linha de defesa montada novamente com cinco homens, modificada com a entrada de Arthur Chaves, viu o posicionamento comprometer muito, principalmente nos dois gols sofridos na etapa inicial.

Botafogo foi goleado pelo Corinthians em Itaquera (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo sem força

Em grande parte do confronto em Itaquera, o resumo do Botafogo foi de ligação direta ao ataque, com lançamentos, e Tiquinho Soares dominando a bola, esperando, ajeitando, mas não recebendo ajuda. O bloco era tão baixo, tão fechado, que sair da área pareceu complicado.

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E assim o Corinthians foi criando, sufocando, ganhando campo e destroçou o Alvinegro com Kaio César tendo sua principal atuação pelo clube. O atacante fez parecer fácil, quando, na verdade, foi apenas a bagunça sendo escancarada.

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O Botafogo tem 42 pontos e ocupa a 12ª colocação, tendo dois jogos em casa, contra São Paulo e Bahia, para, quem sabe, chegar ao número mágico de 45, e fechar o ano contra o Santos, na Vila Belmiro. As tabelas dos demais concorrentes mostram jogos muito complicados, e isso pode acabar safando o Glorioso.

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A verdade aponta para situações claras. Se o Botafogo for rebaixado, será por merecimento. Se não cair para a Série B, foi falta de tempo no calendário para acumular mais derrotas e ser ultrapassado. O 2026 é trágico.