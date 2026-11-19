Opinião: Botafogo joga fora espaço para treino e tem postura de rebaixado
Glorioso, comandado por Tite, foi atropelado pelo Corinthians fora de casa por 4 a 0
Em briga contra o rebaixamento, a vontade em campo é sempre ponto alto de uma equipe. Se o Botafogo brilhou na vitória sobre o Atlético-MG, em casa, faltou muito para chegar ao mínimo esperado na goleada sofrida para o Corinthians, na noite da última quarta-feira (18).
+ Torcida do Botafogo manda recado a Tite após goleada
O problema vai do banco ao gramado. Se Tite acreditou que encontrou um padrão para dar competitividade, a resposta na Neo Química Arena foi oposta ao cenário imaginado. Nem mesmo a pausa para a Data Fifa, com calendário cheio para treinos, ajudou o plantel a construir algo bom no desafio fora de casa.
Um time frágil, de marcação frouxa e relapso, não conseguiu parar um Corinthians que fez muita força para acertar. A linha de defesa montada novamente com cinco homens, modificada com a entrada de Arthur Chaves, viu o posicionamento comprometer muito, principalmente nos dois gols sofridos na etapa inicial.
Botafogo sem força
Em grande parte do confronto em Itaquera, o resumo do Botafogo foi de ligação direta ao ataque, com lançamentos, e Tiquinho Soares dominando a bola, esperando, ajeitando, mas não recebendo ajuda. O bloco era tão baixo, tão fechado, que sair da área pareceu complicado.
E assim o Corinthians foi criando, sufocando, ganhando campo e destroçou o Alvinegro com Kaio César tendo sua principal atuação pelo clube. O atacante fez parecer fácil, quando, na verdade, foi apenas a bagunça sendo escancarada.
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O Botafogo tem 42 pontos e ocupa a 12ª colocação, tendo dois jogos em casa, contra São Paulo e Bahia, para, quem sabe, chegar ao número mágico de 45, e fechar o ano contra o Santos, na Vila Belmiro. As tabelas dos demais concorrentes mostram jogos muito complicados, e isso pode acabar safando o Glorioso.
A verdade aponta para situações claras. Se o Botafogo for rebaixado, será por merecimento. Se não cair para a Série B, foi falta de tempo no calendário para acumular mais derrotas e ser ultrapassado. O 2026 é trágico.
Mais LANCE!
Seedorf vibra e Tite busca soluções: os bastidores do duelo entre técnicos em Itaquera
Treinadores tiveram reações distintas durante a vitória do Corinthians sobre o Botafogo
Tite lamenta briga do Botafogo contra o rebaixamento: 'É a realidade'
Alvinegro foi à Itaquera e perdeu para o Corinthians pelo placar de 4 a 0
Diretor do Botafogo reforça confiança em melhora na reta final do Brasileirão: 'A gente vai brigar'
Glorioso foi presa fácil para o Corinthians em Itaquera pela 35ª rodada
Torcida do Botafogo manda recado a Tite após goleada
Glorioso foi superado por 4 a 0 na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro
Veja os gols da goleada do Corinthians sobre o Botafogo
Timão domina o confronto na Neo Química, enquanto Glorioso sofre goleada e se complica na luta contra o rebaixamento
Tite promove alterações no Botafogo para enfrentar o Corinthians; veja escalação
Glorioso continuará com sistema defensivo de cinco jogadores, sendo três zagueiros
Corinthians atropela o Botafogo em casa e deixa o Z-4 do Brasileirão
Timão atropelou na Neo Química Arena e chegou a 40 pontos na tabela
Clima de decisão: Botafogo e Corinthians jogam pela sobrevivência na Série A
Equipes chegam à reta final do Brasileirão na luta contra o rebaixamento
Danilo segue fora do Botafogo, e Tite vê chance para sustentação com novo sistema
Meia é o principal jogador do Glorioso na temporada e precisou ser cortado da Data Fifa
Do auge à pressão: Tite reencontra o Corinthians em nova fase
Treinador busca recuperação na carreira após passagens por Flamengo e Cruzeiro
Vidente projeta resultado em Corinthians x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
Jogo será disputado na Neo Química Arena
Seedorf reencontra o Botafogo, agora para atrapalhar briga na reta final e salvar o Corinthians
Técnico do Corinthians, ex-jogador holandês teve ótima passagem pelo Glorioso
Inteligência artificial aponta resultado de Corinthians e Botafogo
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)
Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Equipe se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Oito clubes da Série A do Brasileirão financiarão apoio a vítimas de racismo
Ação foi encabeçada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol
Botafogo joga por tranquilidade e planejamento antecipado de 2027
Glorioso encara o Corinthians, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena
Dia de reencontros: Corinthians e Botafogo colocam velhos conhecidos frente a frente
Duelo reúne treinadores e jogadores com passagens pelas duas equipes
Lucas Emanuel, do Botafogo, projeta Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção: 'Sonho realizado'
Joia do Glorioso já estreou no profissional e brilhou em jogo no Nilton Santos
Arthur Cabral reencontra última vítima pelo Botafogo após seis meses de jejum
Centroavante não marca desde 17 de maio, na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians