Corinthians e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (18) em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, e um vidente projetou a partida. Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, avaliou as nuances do duelo que pode ser decisivo para a reta final da competição.

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Na leitura do Corinthians, surgiu a carta da Imperatriz. Segundo o tarólogo, o arcano aponta que o Timão entra em campo sob forte pressão e necessidade urgente de vitória, o que gera um nervosismo latente. Apesar das tensões, a equipe demonstra capacidade de criação, resistência e resiliência para buscar o resultado na base da vontade e da garra.

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Já para o Botafogo, a tiragem trouxe O Mago, que representa iniciativa e criatividade. O desafio do Glorioso será trabalhar melhor a bola e manter a maturidade em campo, evitando que o entusiasmo cause desequilíbrio. Além disso, a leitura alerta que o time carioca pode enfrentar desgaste físico ou dificuldades mentais ao longo da partida, fatores que podem impactar seu desempenho.

No panorama geral do confronto, a carta da Força indica um duelo tenso e nervoso, no qual a paciência e a resistência serão determinantes. Embora não descarte a possibilidade de empate, Luiz Filho conclui que, caso haja um vencedor, o Corinthians aparece ligeiramente mais próximo da vitória devido à sua maior resiliência demonstrada nas cartas.

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Botafogo visita o Corinthians (Foto: Vitor Silva/Botafogo.)

Corinthians: Seedorf ganha reforços antes de enfrentar o Botafogo

O Corinthians concluiu, na manhã desta segunda-feira (16), o nono dia de treinamentos durante a pausa para a última Data Fifa da temporada. No CT Dr. Joaquim Grava, o técnico Clarence Seedorf comandou atividades táticas voltadas ao confronto contra o Botafogo, marcado para quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A atividade começou com exercícios de ativação na academia, seguidos de aquecimento no gramado e trabalhos de troca de passes com movimentação. Na sequência, Seedorf organizou um exercício de posse de bola com orientações táticas e uma atividade de dez contra dez. O treinamento terminou com um jogo em campo reduzido.

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A imprensa teve acesso à parte inicial das atividades, mas precisou deixar o CT após o início dos trabalhos táticos comandados pela comissão técnica.

Corinthians tem novidades no departamento médico

Uma das principais novidades foi a presença de Rodrigo Garro em atividades com bola ao lado dos companheiros. O meio-campista iniciou o processo de transição física e participou parcialmente do treinamento. Apesar da evolução, ainda deve ser desfalque diante do Botafogo.

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Outra novidade foi Raniele, que participou normalmente das atividades com o restante do elenco. O volante está recuperado de uma cirurgia no joelho direito para correção de uma lesão no menisco e deve ficar à disposição.

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Já o zagueiro Gabriel Paulista, recuperado de um estiramento no músculo adutor da perna esquerda, participou da parte inicial do treinamento. O defensor segue em processo de retomada das atividades com o grupo.

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O Corinthians enfrenta o Botafogo nesta quarta-feira (18), às 21h30, em confronto importante na luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro.