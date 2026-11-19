Técnico do Botafogo, Tite lamentou muito a goleada sofrida para o Corinthians, na noite desta quarta-feira (18), pela 35ª rodada do Brasileirão. Na visão do comandante, há muita margem para melhora em seu trabalho, e a realidade de luta contra o rebaixamento é dura.

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— Hoje, a equipe esteve abaixo em termos físicos e táticos. Mudou formações e não conseguiu engrenar. O padrão individual de alguns atletas esteve abaixo do normal. Quando pega uma equipe em uma boa noite e com jogadores inspirados, acaba fazendo um placar dilatado. Não estou satisfeito, sei da importância, do torcedor e do respeito ao clube. Tem que ter a coragem de responder. Hoje, o objetivo do Botafogo é permanecer na Série A. É a realidade. Não tem meias palavras. É isso que estamos buscando, a primeira meta — disse Tite, em entrevista coletiva.

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Ponto alto do Botafogo na temporada, a inconstância segue atormentando a equipe. Se foi bem na vitória sobre o Atlético-MG, a postura em Itaquera assustou.

— Ela (a queda) é bastante ampla. Estamos buscando um sistema, temos atletas chegando, atletas lesionados. A gente procura um ponto de equilíbrio na equipe. Quando entrei… Continua assim. Achei que tínhamos retomado, mas seguimos oscilando. Continua assim. Hoje caiu e temos que retomar para o próximo jogo — afirmou.

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Com a derrota fora de casa, o Glorioso ficou com 42 pontos, na 12ª colocação, e receberá o São Paulo na segunda-feira (23), no Nilton Santos.

Botafogo foi goleado pelo Corinthians em Itaquera (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Veja outras respostas do técnico do Botafogo:

Enfrentar o Corinthians

— Entendo a pergunta. Talvez tenha até o que opinar. Não é o meu, não faço. Tenho uma história passada, mas o atual é o Botafogo. Fazer o melhor trabalho possível, retomar padrão, cobrar do atleta quando tem necessidade, acolher quando tem. É esse meu trabalho. Essa situação é uma página que está escrita. Quero fazer o melhor trabalho possível agora. É um momento que precisa de muita serenidade e lucidez. Talvez, entre meus cabelos brancos e experiência, a importância nos momentos decisivos e de pressão que estamos passando.

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Como recuperar a confiança?

— Primeiro é pensar no próximo passo para preparar. A quantificação de carga, o atleta mentalmente tem que estar fortalecido, recuperar. Tu tem que sentir a dor da derrota, a dor do momento ruim, mas o futebol te permite rapidamente reverter uma situação e nós temos essa oportunidade. Vamos assimilar essa derrota, absorver e procurar um ponto de equilíbrio.

Ausência de Danilo

— Está me dando um gancho para justificar alguma coisa. Temos um grupo todo que é importante. Danilo claro é um jogador de Seleção. Temos condições com o grupo todo de evoluir, crescer, retomar padrão, independente do Danilo, que é um grande jogador.