Diretor de futebol do Botafogo, Léo Coelho falou após a dura goleada sofrida para o Corinthians, na Neo Química Arena, na noite desta quarta-feira (18). O gestor destacou a péssima atuação da equipe e a postura em campo.

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Com a derrota fora de casa, o Glorioso ficou com 42 pontos, na 12ª colocação, e receberá o São Paulo na segunda-feira (23), no Nilton Santos.

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— Pedi esse espaço ao professor para que a gente pudesse falar em nome da diretoria e do clube. Reconhecer a postura e o compromisso com o jogo de hoje não refletiu o resultado que gostaríamos. As semanas de trabalho têm sido de muito comprometimento e seriedade. Esse resultado não refletiu o que vem sendo feito. A gente entende a frustração do torcedor porque nós nos frustramos também — iniciou Léo Coelho.

Tite durante Corinthians e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Marcus Angelo/Photo Premium/Folhapress)

— A gente continua confiando na reação, no resultado, na nossa casa, na força da nossa torcida, na história pretérita e recente do Botafogo, que a gente vai ter êxito e conquistar o objetivo. Estamos em uma situação de zona de Sul-Americana e a gente vai brigar e seguir, com compromisso e vontade, e sempre colocando a cara aqui, porque todos nós temos que melhorar em vários aspectos. E vamos conseguir colocar o Botafogo onde ele tem que estar, que é sempre brigando por títulos — finalizou o diretor de futebol do Botafogo.

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Faltam três jogos para o fim da temporada do Botafogo. Depois do São Paulo, o Glorioso receberá o Bahia, também em casa, no dia 28 (sábado), e fechará o ano diante do Santos, na Vila Belmiro.

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