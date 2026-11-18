Danilo segue fora do Botafogo, e Tite vê chance para sustentação com novo sistema
Meia é o principal jogador do Glorioso na temporada e precisou ser cortado da Data Fifa
O técnico Tite tem mais um grande problema para a partida desta quarta-feira (18), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Ausente dos dois últimos compromissos do Botafogo, o meia Danilo segue fora, o que obriga a mudança do encaixe de meio-campo da equipe alvinegra.
+ Dia de reencontros: Corinthians e Botafogo colocam velhos conhecidos frente a frente
+ Arthur Cabral reencontra última vítima pelo Botafogo após seis meses de jejum
Danilo sofreu um problema muscular na derrota por 3 a 0 para o Internacional, no dia 24 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O camisa 8 do Glorioso sequer viajou para a partida contra o Remo, logo na sequência, em Belém, no Pará.
Uma das referências técnicas do elenco, o jogador ainda treinou com o grupo em preparação para o duelo com o Atlético-MG, o último antes da pausa para a Data Fifa, mas sentiu novamente o músculo adutor da coxa direita e foi afastado para tratamento.
— Preciso do departamento médico para me ajudar. O Danilo tentou fazer de tudo, é um grande menino, identificado com o Botafogo. Fez tudo para poder participar, nós seguramos até o final. Ontem, quando fizemos o trabalho aqui, ele fez um estirão para fazer o cruzamento, não teve a condição de seguir — explicou Tite, após a vitória por 2 a 1 sobre o Galo.
A lesão fez Danilo deixar a lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura. O Corinthians chegou a mostrar preocupação, já que André, seu principal jogador, viajou para defender o Brasil nos compromissos e será desfalque na Neo Química.
Novo formato do Botafogo
Apesar da fase abaixo do esperado, Danilo é o ponto alto da temporada do Botafogo. Em 39 jogos com a camisa alvinegra no ano, o meia, que é artilheiro da temporada, soma 13 gols e três assistências. Entrega organização, criação, é escape para velocidade e pisa na área para finalizar. Sem ele, Tite pensa em uma nova trinca.
Diante do Atlético, o técnico do Glorioso optou por um setor de mais sustentação e força física. Deixou Montoro de lado e escalou Huguinho, Medina e Edenilson — o último, inclusive, atuou mais à frente e foi o autor do gol da vitória.
➡️Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo
O Glorioso soma 42 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e ocupa a 12ª colocação. Um triunfo em São Paulo, diante do Timão, é tratado como a garantia da permanência na Série A em 2027.
Mais LANCE!
Do auge à pressão: Tite reencontra o Corinthians em nova fase
Treinador busca recuperação na carreira após passagens por Flamengo e Cruzeiro
Vidente projeta resultado em Corinthians x Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
Jogo será disputado na Neo Química Arena
Seedorf reencontra o Botafogo, agora para atrapalhar briga na reta final e salvar o Corinthians
Técnico do Corinthians, ex-jogador holandês teve ótima passagem pelo Glorioso
Inteligência artificial aponta resultado de Corinthians e Botafogo
Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18)
Corinthians x Botafogo: onde assistir, horário e escalações
Equipe se enfrentam pela 35ª rodada do Brasileirão
Oito clubes da Série A do Brasileirão financiarão apoio a vítimas de racismo
Ação foi encabeçada pelo Observatório da Discriminação Racial no Futebol
Botafogo joga por tranquilidade e planejamento antecipado de 2027
Glorioso encara o Corinthians, nesta quarta-feira (18), na Neo Química Arena
Dia de reencontros: Corinthians e Botafogo colocam velhos conhecidos frente a frente
Duelo reúne treinadores e jogadores com passagens pelas duas equipes
Lucas Emanuel, do Botafogo, projeta Copa do Mundo Sub-17 com a Seleção: 'Sonho realizado'
Joia do Glorioso já estreou no profissional e brilhou em jogo no Nilton Santos
Arthur Cabral reencontra última vítima pelo Botafogo após seis meses de jejum
Centroavante não marca desde 17 de maio, na vitória por 3 a 1 sobre o Corinthians
Edenilson prega foco para sequência feliz do Botafogo no fim da temporada
Glorioso volta a campo nesta quarta-feira (18), contra o Corinthians
Novo reforço do Botafogo, Peralta faz golaço em jogo no Uruguai; veja vídeo
Meia do Danubio tem pré-contrato assinado para se apresentar no início de 2027
Raí, ex-Botafogo, é protagonista na campanha de acesso do Juventude à elite
Meio-campista de 24 anos marcou dez gols na Série B
Eterna casa: Tiquinho volta ao Botafogo e reafirma idolatria
Atacante estava em baixa, assim como o clube, mas retorno fez bem às duas partes
Flamengo rebate provocação do Botafogo no aniversário com lembrança de goleada histórica
Alvinegro relembrou a vitória de 1972 no aniversário rubro-negro, e o Flamengo reagiu com publicação sobre o "jogo da vingança", em 1981
Torcedores do Botafogo ligam alerta após triunfo do Vasco
Cruz-Maltino iguala pontos com São Paulo no Brasileirão
Garrincha é eleito o maior ídolo da história do Botafogo em votação popular
Após votação do público do Lance!, Garrincha foi eleito maior ídolo da história do Botafogo
Vasco e Botafogo eliminam Flamengo e Fluminense e fazem final do Carioca Sub-20
Cruz-Maltino avança pela melhor campanha, enquanto Alvinegro supera o Fluminense
Alívio e novos planos: o que está em jogo para o Botafogo na reta final do Brasileirão
Glorioso volta a campo na quarta-feira (18), contra o Corinthians, fora de casa