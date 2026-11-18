O técnico Tite tem mais um grande problema para a partida desta quarta-feira (18), contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileirão. Ausente dos dois últimos compromissos do Botafogo, o meia Danilo segue fora, o que obriga a mudança do encaixe de meio-campo da equipe alvinegra.

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Danilo sofreu um problema muscular na derrota por 3 a 0 para o Internacional, no dia 24 de outubro, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O camisa 8 do Glorioso sequer viajou para a partida contra o Remo, logo na sequência, em Belém, no Pará.

Uma das referências técnicas do elenco, o jogador ainda treinou com o grupo em preparação para o duelo com o Atlético-MG, o último antes da pausa para a Data Fifa, mas sentiu novamente o músculo adutor da coxa direita e foi afastado para tratamento.

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— Preciso do departamento médico para me ajudar. O Danilo tentou fazer de tudo, é um grande menino, identificado com o Botafogo. Fez tudo para poder participar, nós seguramos até o final. Ontem, quando fizemos o trabalho aqui, ele fez um estirão para fazer o cruzamento, não teve a condição de seguir — explicou Tite, após a vitória por 2 a 1 sobre o Galo.

Danilo precisou ser cortado da Data Fifa por lesão (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

A lesão fez Danilo deixar a lista de convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para os amistosos da Seleção Brasileira contra Japão e Singapura. O Corinthians chegou a mostrar preocupação, já que André, seu principal jogador, viajou para defender o Brasil nos compromissos e será desfalque na Neo Química.

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Novo formato do Botafogo

Apesar da fase abaixo do esperado, Danilo é o ponto alto da temporada do Botafogo. Em 39 jogos com a camisa alvinegra no ano, o meia, que é artilheiro da temporada, soma 13 gols e três assistências. Entrega organização, criação, é escape para velocidade e pisa na área para finalizar. Sem ele, Tite pensa em uma nova trinca.

Diante do Atlético, o técnico do Glorioso optou por um setor de mais sustentação e força física. Deixou Montoro de lado e escalou Huguinho, Medina e Edenilson — o último, inclusive, atuou mais à frente e foi o autor do gol da vitória.

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O Glorioso soma 42 pontos na tabela de classificação do Brasileirão e ocupa a 12ª colocação. Um triunfo em São Paulo, diante do Timão, é tratado como a garantia da permanência na Série A em 2027.