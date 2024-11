Flamengo x Atlético-MG: Hulk e Battaglia discutem em campo

Hulk e Battaglia discutem durante a partida entre Flamengo x Atlético, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, no Maracanã (Foto: Reprodução/Redes Sociais)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 18:27 • Belo Horizonte

O Atlético-MG perdeu por 3 a 1 para o Flamengo, no jogo de ida da final da Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo, enquanto o time carioca era superior na partida e pressionava o Galo, Hulk e Battaglia protagonizaram uma discussão após mais uma chegada de perigo do rubro-negro.

No lance, o zagueiro Léo Pereira finalizou e Everson defendeu. Nervoso com a situação, Battaglia se exaltou com a atuação dos jogadores envolvidos no lance e cobrou mudança de comportamento.

Não é possível ver pelas imagens se a cobrança foi direcionada ao camisa 7, mas Hulk se volta para o companheiro e os dois ficam frente a frente, com rostos próximos e discutindo por alguns segundos.

Hulk lamenta derrota do Atlético-MG por 3 a 1 no Maracanã, contra o Flamengo, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil (Foto:Thiago Ribeiro/AGIF)

Os gols da partida foram marcados por De Arrascaeta e Gabigol. No fim do segundo tempo, aos 34, Alan Kardec balançou as redes para o Atlético e diminuiu a vantagem. O centroavante chegou ao seu primeiro gol na temporada, em 19 partidas.

Agora, as duas equipes se encontram para decidir quem leva o título para casa no próximo domingo (10), às 16h (de Brasília), na Arena MRV.

O Galo precisa de dois gols de vantagem para levar a decisão para os pênaltis, e três de diferança para levantar a taça. O Flamengo pode perder até por um gol de diferença para se sagrar campeão.