imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Reinier brilha em estreia e se apresenta como solução no Atlético-MG

Meia-atacante é decisivo em virada do Galo sobre o Godoy Cruz e atende à reclamações de Cuca

Reinier Atlético-MG
imagem cameraReinier em ação pelo Atlético-Mg contra o Godoy Cruz, pelo jogo de ida oitavas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)
WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/08/2025
06:45
  Mais Notícias

Reinier teve estreia curta, mas fundamental para a vitória do Atlético-MG por 2 a 1 sobre o Godoy Cruz na última quinta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O meia-atacante entrou em campo já na reta final do duelo na Arena MRV, mas deu assistência para Hulk marcar e virar a partida para o Galo.

➡️ Lance de Reinier, ex-Flamengo, salva Atlético-MG em estreia: ‘Gênio’

O camisa 18 substituiu Lyanco aos 38 minutos do segundo tempo, quando a equipe buscava a vitória em casa, com o placar em 1 a 1. Não demorou muito para o reforço atleticano dar o cartão de visitas: aos 44', recebeu cruzamento de Biel na entrada da área e deu passe de peito na medida para o camisa 7 balançar a rede adversária.

Reinier aparece como solução rápida para os problemas do Atlético em um momento fundamental da temporada. Disputando três competições (Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão), a equipe vem sofrendo com ausências por desgastes, como destacou o técnico Cuca em entrevista coletiva após a vitória sobre o Godoy Cruz.

— A gente está decidindo (campeonatos) aí. Em um mês, 10 jogos. Todo jogo é decisão, e a gente tem que se adaptar o quanto antes a tudo isso sem perder jogador lesionado. Você não consegue ter um time titular, não dá, porque o desgaste é tão grande de um jogo para o outro que você tem que ter um 16, 17 jogadores titulares e ir usando eles conforme as necessidades para não estourar todo mundo — declarou o treinador.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

O técnico do Galo revelou também que o meia-atacante não participou de nenhum coletivo com o time, mas elogiou a atuação do jogador na estreia pelo clube.

— Quando você joga domingo e quarta, você não faz coletivo, se faz campo reduzido com quem não joga. Ele (Reinier) não fez coletivo, tinha quatro meses que não jogava. E a gente lançou ele no jogo na expectativa que ele poderia colaborar e ele fez. Ajudou no jogo aéreo, até na parte defensiva quando não tinha zagueiro, armou umas bolas e deu o passe de peito para o Hulk fazer o gol — destacou Cuca.

Números de Reinier na estreia pelo Atlético-MG

  • ⏰ 8 mins jogados
  • 🅰️ 1 assistência
  • 🧠 1 grande chance criada
  • 🔑 1 passe decisivo
  • ↗️ 1/1 passe longo certo
  • ✂️ 1 corte
  • 💯 Nota Sofascore 7.1

➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real

Reinier Atlético-Mg Godoy Cruz
Reinier em ação pelo Atlético-Mg contra o Godoy Cruz, pelo jogo de ida oitavas de final da Copa Sul-Americana (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

circulo com pontos dentroTudo sobre

