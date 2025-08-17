Reforço do Fluminense, Igor Rabello se despede do Atlético-MG com homenagens

A caminho do Fluminense, Igor Rabello se despediu do Atlético-MG neste domingo (17), antes do jogo contra o Grêmio, pelo Brasileirão. O jogador, que realizou 204 partidas pelo clube, recebeu homenagem na Arena MRV antes de viajar para ser apresentado pelo novo time.

- É difícil esse momento. Não esperava que fosse chegar. Aqui eu me tornei ser humano digno de maturidade, virando marido, pai. São ciclos na vida que a gente tem que entender. Tudo se encerra e temos que seguir em frente. Sou muito grato aqui - disse Rabello em material divulgado pelo Atlético-MG.

Contratado no início de 2019, Rabello é o atleta com mais tempo de casa no elenco profissional. Pelo Atlético, registrou 109 vitórias, 45 empates e 46 derrotas, além de títulos como o hexacampeonato estadual, o Brasileiro e a Copa do Brasil em 2021 e a Supercopa do Brasil de 2022.

Igor Rabello a caminho do Fluminense

O Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Igor Rabello, do Atlético-MG, após avançar nas negociações e superar o interesse do São Paulo. Clube e jogador chegaram a um acordo na terça-feira (12) para um contrato de dois anos e meio, com validade até dezembro de 2027. O zagueiro chega ao Rio de Janeiro na segunda-feira (18) para finalizar o negócio.

O retorno ao Rio de Janeiro e a passagem pelas divisões de base de Xerém, no início da carreira, foram fatores que pesaram a favor do Fluminense. Além do Fluminense, o São Paulo também procurou o atleta. Não houve proposta oficial por conta dos valores salariais. A reportagem do Lance! apurou que o Fluminense entrou "pesado" na negociação com o atleta e atravessou o São Paulo rapidamente.

