Em jogo com quatro expulsos, Grêmio bate o Atlético-MG em Minas
Bola parada decide para os gaúchos, que se afastam do Z-4
De virada e em um jogo com quatro expulsões, o Grêmio bateu o Atlético-MG por 3 a 1 neste domingo (17), na Arena MRV, em jogo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. O time mineiro abriu o marcador com Gustavo Scarpa, mas Edenilson, Balbuena e Aravena garantiram a vitória dos gaúchos em Belo Horizonte.
➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
Como foi Atlético-MG x Grêmio
Sob os olhares atentos do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, que assistiu à partida de um dos camarotes do estádio, Atlético-MG e Grêmio começaram de forma truncada, com muita disputa de bola no meio-campo e pouco espaço para criatividade. O time mineiro até que tentava rodar o jogo pelos flancos, mas Reinier e Cuello tinham dificuldades em chegar à grande área.
Do lado do Grêmio, as melhores oportunidades vinham por intermédio de Carlos Vinícius e Alysson, mas, assim como os mineiros, os gaúchos não conseguiam transformar os avanços em chances claras de gol.
Nesse ritmo, foi a bola parada que acabou fazendo a diferença no primeiro tempo. E uma delas originou um golaço. Aos 37, Hulk cobrou falta da intermediária rolando curto para Gustavo Scarpa; o meia enquadrou o corpo e bateu no ângulo direito de Tiago Volpi. Sete minutos mais tarde, porém, Edenilson empatou após cobrança de escanteio.
O jogo ganhou em movimentação no segundo tempo, e novamente numa bola parada o Grêmio virou o jogo. Marlon cobrou escanteio pela esquerda e Balbuena aproveitou sobra de bola para chutar no meio do gol.
A partir daí, o jogo ganhou em nervosismo. Carlos Vinícius foi expulso ao atingir Iván com o braço aos 19, e Cuello recebeu vermelho por pisar em Riquelme, que estava caído, aos 31. Com dez cada lado, o jogo ficou mais aberto. E, com o Atlético-MG se jogando cada vez mais desorganizado ao ataque, o Grêmio aproveitou para liquidar o jogo. Aos 45, Aravena aproveitou contragolpe para fazer o terceiro e liquidar o placar. Nos acréscimos, Dodi e Júnior Alonso trocaram empurrões e foram expulsos.
O que vem pela frente
Com a derrota, o Atlético-MG estacionou nos 24 pontos e ocupa provisoriamente a 11ª posição do Brasileirão. O Grêmio, por sua vez, chegou aos 23 e à 13ª posição. No sábado (23), o time gaúcho recebe o Ceará, em Porto Alegre, enquanto os mineiros jogam no dia seguinte diante do São Paulo, no Morumbis. Antes, porém, o Atlético-MG vai à Argentina enfrentar o Godoy Cruz, na quinta-feira (21), pelo jogo de volta das oitavas de final da Sul-Americana.
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-MG 1 x 3 GRÊMIO
Campeonato Brasileiro - 20ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 17 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)
🥅 Gols: Gustavo Scarpa (37'/1ºT) e Edenilson (45'/1ºT); Balbuena (12'/2ºT) e Aravena (45'/2ºT)
🟨 Cartões amarelos: Reinier, Hulk (ATL); Carlos Vinícius (GRE)
🟥 Cartões vermelhos: Carlos Vinícius e Dodi (GRE); Cuello e Júnior Alonso (ATL)
ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)
Everson; Natanael (Biel), Iván (Júnior Santos), Junior Alonso e Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes) e Gustavo Scarpa; Reinier (Rony), Cuello e Hulk.
GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)
Tiago Volpi; Ronald, Balbuena, Kannemann e Marlon; Villasanti (Dodi), Cuéllar (Alex Santana) e Edenilson (Aravena); Cristian Oliveira (André), Alysson (Riquelme) e Carlos Vinicius.
🟥 ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)
🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
