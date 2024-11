Arrascaeta torna-se o primeiro jogador a marcar gols em três finais de Copa do Brasil

Ídolo da Nação rubro-negra, Arrascaeta brilha mais uma vez em finais (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Arrascaeta assumiu a responsabilidade e abriu o placar do Flamengo contra o Atlético-MG, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (3), no Maracanã. Agora, o meia é o primeiro jogador na história a marcar gols em 3 finais diferentes da Copa do Brasil.

Com o gol marcado na decisão desta temporada, Arrascaeta marcou nas finais de 2017, 2018 e 2024. Nas duas primeiras, o uruguaio atuava pelo Cruzeiro, onde foi campeão por duas vezes seguidas pelo clube mineiro. No segundo título, o jogador marcou em cima do Flamengo.

Gols de Arrascaeta em finais de Copa do Brasil

Flamengo 1x1 Cruzeiro em 2017

em 2017 Corinthians 1x2 Cruzeiro em 2018

em 2018 Flamengo 2x0 Atlético-MG em 2024

Além disso, Arrascaeta marcou mais um gol contra sua maior vítima na carreira: o Atlético-MG. O uruguaio enfrenta o Galo desde 2015, quando foi para o Cruzeiro. A conta tem seis gols com a camisa do da Raposa (em 14 jogos) e quatro pelo Flamengo (em dez jogos).

No segundo tempo da final, Arrascaeta foi substituído por Carlos Alcaraz, por conta do desgaste físico do jogador. Com gol decisivo e boa atuação, o meia foi aplaudido pela torcida rubro-negra na saída do gramado.

