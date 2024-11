Flamengo x Atlético-MG: ex-árbitra analisa possível pênalti em Hulk

Hulk reclamou de um pênalti no último lance de Flamengo x Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 18:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG reclamou de um pênalti em Hulk no último lance do jogo contra o Flamengo, na final da Copa do Brasil, no Maracanã. O jogador disputou uma bola com Michael na área, caiu no gramado e questionou Rafael Klein. Para a comentarista de arbitragem Nadine Basttos, o árbitro acertou na decisão de não marcar.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- O contato aconteceu no ar, contato normal de jogo. Não foi falta, acertou a arbitragem em marcar apenas o tiro de meta - comentou Nadine Basttos durante transmissão da "Amazon Prime Video".

O lance aconteceu aos 50 minutos do segundo tempo. Hulk subiria sozinho para cabecear, mas Michael chegou para marcar o atacante e atrapalhar a finalização, que saiu por cima do gol. Após o apito final, jogadores do Atlético-MG cercaram o árbitro Rafael Klein para reclamar.

O Flamengo venceu o primeiro jogo da final, com dois gols de Gabigol e um de Arrascaeta. O Atlético-MG descontou com Alan Kardec.