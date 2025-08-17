O Brasileirão de 2004 ficou marcado pela disputa intensa contra o rebaixamento, e o duelo entre Atlético-MG e Grêmio, no Mineirão, foi um retrato claro dessa luta. Ambas as equipes chegavam pressionadas, precisando urgentemente pontuar para respirar na tabela. O Galo, sob o comando de Jair Picerni, buscava sair das últimas colocações, enquanto o Tricolor gaúcho, treinado por José Luiz Plein, sonhava em terminar o primeiro turno longe da zona da degola. O Lance! relembra Atlético-MG 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004.

Atlético-MG 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004

A situação gremista era delicada. Depois de um início irregular, o time vinha ensaiando uma reação, mas ainda sofria com a inconsistência e com problemas defensivos. O objetivo declarado pela comissão técnica era encerrar o turno pelo menos na 12ª posição. Contudo, uma combinação de resultados adversos e a própria instabilidade da equipe tornaram a meta praticamente inalcançável antes mesmo do apito final em Belo Horizonte.

Do lado atleticano, a esperança vinha da força do Mineirão e da boa fase de atacantes como Alex Mineiro e Márcio Santos, conhecido como Márcio Mixirica. O Galo já havia mostrado alguma evolução nas últimas partidas e via o confronto como a chance perfeita de somar três pontos, ganhar moral e deixar a lanterna. O apoio da torcida, que lotou o estádio, ajudou a criar um clima de decisão para a equipe alvinegra.

No fim, o Atlético foi muito mais eficiente, explorou as falhas aéreas da defesa gremista e venceu com autoridade por 3 a 0, em uma atuação segura e dominante. Márcio Santos, em noite inspirada, marcou duas vezes de cabeça, enquanto Alex Mineiro fechou a conta no segundo tempo, selando uma vitória que teve impacto direto nas pretensões dos dois clubes na competição.

O jogo

O Grêmio até começou com organização, controlando o ímpeto inicial do Atlético-MG. Nos primeiros minutos, a equipe gaúcha apostou em toques curtos e no recuo de suas linhas para evitar o avanço dos atacantes alvinegros. Porém, a solidez defensiva durou pouco. A partir da metade do primeiro tempo, o Galo passou a encontrar espaços, principalmente nas jogadas de bola parada.

continua após a publicidade

Aos 13 minutos, o goleiro Márcio, do Grêmio, fez grande defesa em cabeçada de André Luiz, evitando o primeiro gol. Mas aos 21, não teve jeito: falta cobrada da direita, a defesa gremista perdeu a disputa aérea e Márcio Santos subiu livre para testar firme e abrir o placar. A bola parada, que já vinha sendo uma arma atleticana, voltaria a ser decisiva antes do intervalo.

Aos 42 minutos, novamente pela direita, cruzamento preciso encontrou Márcio Santos dentro da área. O atacante, com excelente impulsão, cabeceou sem chances para o goleiro, ampliando para 2 a 0 e levando o Mineirão ao delírio. A defesa tricolor parecia atônita com as infiltrações e não conseguia ajustar a marcação.

No segundo tempo, o técnico José Luiz Plein tentou mudar o panorama com a entrada de Rico, buscando dar mais presença ofensiva ao Grêmio. No entanto, a alteração não surtiu efeito. Para piorar, aos 20 minutos, o goleiro Márcio foi expulso ao interceptar uma bola com a mão fora da área, deixando o Tricolor com um a menos e em situação ainda mais complicada.

Com a vantagem numérica e o controle do jogo, o Atlético administrou o ritmo e ainda teve tempo para ampliar. Aos 41 minutos, Alex Mineiro recebeu pela esquerda, avançou e finalizou com categoria, decretando o 3 a 0 e a festa da torcida no Mineirão.

Impacto na tabela

Com o resultado, o Atlético-MG deixou a lanterna do Brasileirão e ganhou novo ânimo para a sequência do campeonato. Já o Grêmio, que sonhava em encerrar o turno longe do Z-4, caiu para a 19ª posição e viu a pressão aumentar. Aquela derrota foi simbólica para o time gaúcho, que terminaria a temporada rebaixado para a Série B, enquanto o Galo conseguiu escapar.

Ficha técnica - Atlético-MG 3 x 0 Grêmio no Brasileirão 2004.

Campeonato Brasileiro 2004 – 26 de junho de 2004 – Mineirão (Belo Horizonte, MG)

Atlético-MG 3 x 0 Grêmio

Gols: Márcio Mixirica (21’ e 42’ do 1ºT), Alex Mineiro (41’ do 2ºT)

Atlético-MG: Danrlei; Alessandro (Emerson), André Luiz, Fábio Bilica e Rubens Cardoso; Walker, Zé Luís, Renato e Léo Inácio; Alex Mineiro e Márcio Mixirica (Quirino). Técnico: Jair Picerni.

Grêmio: Márcio; Michel (George), Gaúcho, Tiago Prado e Cristiano; Cocito, Leanderson (Rico) e Juninho; Fábio Pinto (Tavarelli), Cláudio Pitbull e Christian. Técnico: José Luiz Plein.