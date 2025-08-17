O Atlético-MG abriu o placar contra o Grêmio neste domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), com golaço de Gustavo Scarpa. A pintura do meia-atacante viralizou nas redes sociais, e torcedores destacaram que o jogo está sendo observado pelo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti.

Com Ancelotti de olho, Gustavo Scarpa comemora golaço contra o Grêmio na Arena MRV (Foto: Pedro Souza / Atlético)

O gol do Galo veio de jogada ensaiada que surpreendeu a defesa do Grêmio. Hulk se posicionou para cobrar a falta como se fosse lançar a bola na área, mas rolou de lado para Scarpa. O ex-Palmeiras pegou de primeira, com a chapa do pé, a 25 metros de distância, e acertou o ângulo de Tiago Volpi. Veja abaixo as reações dos internautas nas redes sociais.

Ancelotti observa Atlético-MG x Grêmio

Carlo Ancelotti compareceu à Arena MRV para acompanhar o jogo da 20ª rodada do Brasileirão, de olho em jogadores das duas equipes para finalizar a próxima lista de convocados, que será anunciada no dia 25 de agosto. Os escolhidos disputarão os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e de Juan, integrante da comissão técnica, o italiano assiste ao confronto de um camarote. Antes, foi presenteado com uma camisa do Galo.

Durante a semana, Ancelotti acompanhou também dois duelos da Libertadores no Rio de Janeiro: Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Botafogo x LDU, no Estádio Nilton Santos.