A expulsão do atacante Carlos Vinícius, do Grêmio, na partida contra o Atlético-MG revoltou internautas. Até torcedores de outras equipes criticaram a decisão da arbitragem durante o duelo, que acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), neste domingo (17). O árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) foi chamado pelo VAR para rever situação em que o gremista atinge o zagueiro Iván Román fora do lance e interpretou que o tricolor faz uma alavanca com o braço no rosto do adversário.

Os internautas, porém, discordaram com veemência do árbitro. O Grêmio acabou jogando apenas alguns minutos com um a menos, já que o Atlético-MG também teve atleta expulso na sequência. O atacante Cuello acertou um pisão no adversário e foi mais cedo para o vestiário. Veja os principais comentários abaixo.

Atlético-MG e Grêmio jogaram sob olhares de Ancelotti

Carlo Ancelotti compareceu à Arena MRV para acompanhar o jogo da 20ª rodada do Brasileirão, de olho em jogadores de Atlético-MG e Grêmio para finalizar a próxima lista de convocados, que será anunciada no dia 25 de agosto. Os escolhidos disputarão os jogos contra Chile e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Acompanhado de Rodrigo Caetano, diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e de Juan, integrante da comissão técnica, o italiano assiste ao confronto de um camarote. Antes, foi presenteado com uma camisa do Galo.

Além de Atlético-MG x Grêmio, Ancelotti acompanhou dois duelos da Libertadores no Rio de Janeiro durante a semana: Flamengo x Internacional, no Maracanã, e Botafogo x LDU, no Estádio Nilton Santos.

