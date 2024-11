Saiba como foram as chegadas de Flamengo e Atlético-MG ao Maracanã

(Foto: João Pedro Sombra / Lance!)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil neste domingo (3), e delegações e torcedores já se encontram no Maracanã. Apesar da rivalidade e da importância da partida, o clima antes da bola rolar é de tranquilidade, com policiamento reforçado no entorno do estádio e sem maiores incidentes.

▶️ Flamengo x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do 1º jogo da final da Copa do Brasil

A torcida do Fla pretende grande festa para esta tarde. Com ingressos esgotados, a expectativa é de cerca de 65 mil torcedores presentes no Mário Filho para os primeiros 90 minutos da decisão. Além disso, a Nação preparou mosaico, faixas e bandeiras para receber o Rubro-Negro na entrada em campo.

Por sua vez, a minoria atleticana também faz sua parte. Pouco mais de uma hora antes da bola rolar, a Massa já ocupa quase a totalidade dos lugares destinados a ela no Maracanã. Todos os quatro mil ingressos disponibilizados para a torcida do Galo foram vendidos, e 21 ônibus com torcedores do clube mineiro chegaram ao estádio escoltados pela Polícia. Não houve qualquer incidente no entorno.

Torcida do Atlético-MG presente no Maracanã antes do duelo com o Flamengo, pelo primeiro jogo da final da Copa do Brasil (Foto: Maurício Luz / Lance!)

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, neste domingo (3), em partida válida pelo duelo de ida da Final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 16h (de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV (canal fechado) e Prime Video.

