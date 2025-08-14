Lance de Reinier, ex-Flamengo, salva Atlético-MG em estreia: ‘Gênio’

O Atlético-MG venceu o Godoy Cruz por 2 a 1, nesta quinta-feira (14), na Arena MRV, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. O atacante Reinier, ex-Flamengo, foi destaque da equipe mineira após dar uma assistência de peito no gol da vitória do Galo, que foi marcado por Hulk.

O lance aconteceu na reta final da partida. O cronômetro marcava 43 minutos do segundo tempo, quando Biel descolou um cruzamento pela ponta direita e achou Reinier na área adversária. Com apenas um toque de peito, o atacante deixou Hulk na cara do gol. O camisa 10 finalizou rasteiro para marcar.

A partida contra o Godoy Cruz marcou a estreia do ex-Flamengo pelo novo clube. O cartão de visita animou torcedores do Galo, que enalteceram o atleta nas redes sociais. Veja a repercussão abaixo:

Atlético-MG x Godoy Cruz

O Galo não teve um bom início de partida. Com dificuldades para furar o sistema defensivo do adversário, a equipe de Cuca se viu exposta em alguns momentos. Em um deles, o atacante Santino Andino aproveitou uma bola mal afastada por Júnior Alonso para abrir o palcar na Arena MRV.

Na jogada, o camisa 27 do time argentino arracnou contra a defesa do Galo exposta, fintou a defesa antes de acertar um belo chute, que morreu no âgulo do goleiro Everson. O cronômetro marcava 36 minutos do primeiro tempo.

Na etapa complementar, a equipe do técnico Cuca encontrou o próprio jogo. Com mais objetividade, o Atlético-MG passou a dominar o confronto. A mudança de postura gerou os gols de Cuello e Hulk, respectivamente aos 21' e 43'.

A vitória de virada sobre o Godoy Cruz faz o Galo jogar pelo empate na segunda partida do confronto para alcançar a classificação para as quartas de final da Sul-Americana. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (21), às 19h30 (de Brasília), na Argentina.