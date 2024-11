Alan Kardec marca seu primeiro gol na temporada, pelo Atlético-MG, diante do Flamengo, pela final da Copa do Brasil no Maracanã (Foto: Pedro Souza/Atlético)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro

Aos 34 minutos da etapa final entre Flamengo x Atlético-MG, pela final da Copa do Brasil, Alan Kardec saiu do banco de reservas e balançou as redes para o Galo, diminuindo a vantagem do time rubro-negro para 3 a 1. Esse foi o primeiro gol do centroavante na temporada pela equipe, em 19 jogos.

No lance, o meia Matías Zaracho - que retornou de lesão e volta ao Galo após mais de dois meses afastado dos gramados - encontrou Alan Kardec livre, que girou e finalizou certeiro contra o gol de Rossi, abrindo o placar para o alvinegro.

Naquele momento da partida, após as alterações realizadas pelo técnico Gabriel Milito, o Atlético era superior e chegava com facilidade na área defendida pelo goleiro Rossi.

No fim da partida, o autor do único gol do Galo afirmou que conta com o apoio do torcedor atleticano para buscar a virada e ir em busca do título na Arena MRV.

- Nós sabemos que a torcida vai inflamar, que vai nos incentivar, nós já tivemos jogos aí em situações adversas também dentro do nosso estádio, segundo jogo de volta, então é manter a humildade, os pés em chão e trabalhar muito forte para tentar esse título - afirmou Kardec.

Esse foi o jogo de número 19 de Kardec em 2024, apenas três como titular, e o primeiro gol na temporada.