Flamengo x Atlético-MG: entenda a discussão entre Filipe Luís e Gabigol

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 17:37 • Rio de Janeiro (RJ)

Filipe Luís e Gabigol protagonizaram cena inusitada no duelo entre Flamengo e Atlético-MG neste domingo (3), pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil. Ainda no primeiro tempo, o treinador deu bronca no atacante por conta de erro de posicionamento.Na sequência, o camisa 99 balançou as redes e marcou o segundo o Rubro-Negro na partida.

Antes da discussão, Gerson havia orientado Gabriel por conta do posicionamento. Por sua vez, o centroavante retrucou o capitão do Fla. Assim, Filipe Luís gritou em direção ao atacante para passar instruções, mas Gabi deu as costas. Segundo o portal ge, o técnico teria chamado o jogador de "moleque" após o ocorrido.

- Você me respeita, seu moleque! Vem aqui - disparou Filipe.

No lance seguinte à discussão, Léo Ortiz lançou Gonzalo Plata, que desviou de cabeça para encontrar Gabigol nas costas da defesa do Atlético-MG. Cara a cara com Ederson, o camisa 99 do Flamengo não desperdiçou a chance e fez o segundo gol da equipe no jogo, sacramentando o 2 a 0 antes do intervalo. Na comemoração, Gabi correu até Filipe Luís, cumprimentou e abraçou o treinador.