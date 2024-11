Gabigol deixa web sem palavras na final da Copa do Brasil: ‘Predestinado’

Gabigol comemora seu gol pelo Flamengo no jogo de ida da final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 17:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol decidiu mais uma vez. O camisa 99 marcou dois gols no jogo entre Flamengo e Atlético-MG, pela ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (3), no Maracanã, e enlouqueceu os internautas. O jogador chegou a 16 gols em finais pelo Rubro-Negro, e 17 na carreira.

➡️ Arrascaeta torna-se o primeiro jogador a marcar gols em três finais de Copa do Brasil

No lance seguinte à discussão com o técnico Filipe Luís, Léo Ortiz lançou Gonzalo Plata, que desviou de cabeça para encontrar Gabigol nas costas da defesa do Atlético-MG. Cara a cara com Ederson, o camisa 99 do Flamengo não desperdiçou a chance e fez o segundo gol da equipe no jogo, sacramentando o 2 a 0 antes do intervalo. Na comemoração, Gabi correu até Filipe Luís, cumprimentou e abraçou o treinador.

No terceiro gol rubro-negro, Carlos Alcaraz retomou a posse após erro de Zaracho, acionou Gabigol dentro da área, que cortou e finalizou cruzado para marcar o seu segundo na partida.

Confira a reação dos torcedores com os gols de Gabigol na final da Copa do Brasil:

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Gabigol em finais pelo Flamengo

⚽ 2x River Plate na Libertadores

⚽ 1x Athletico-PR na Supercopa

⚽ 1x Del Valle na Recopa

⚽ 1x Palmeiras na Supercopa

⚽ 3x Fluminense no Carioca

⚽ 1x Palmeiras na Libertadores

⚽ 1x Atlético-MG na Supercopa

⚽ 1x Fluminense no Carioca

⚽ 1x Athletico-PR na Libertadores

⚽ 2x Palmeiras na Supercopa

⚽ 2x Atlético-MG na Copa do Brasil