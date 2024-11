Vini Jr manda recado ao Flamengo antes de jogo contra o Atlético-MG

Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra o Barcelona (Foto: Oscar del Pozo/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/11/2024 - 15:55 • Redação do Lance!

Antes de a bola rolar para Flamengo x Atlético-MG, pelo jogo de ida da final da Copa do Brasil, neste domingo (3), no Maracanã, Vini Jr fez uma publicação nas redes sociais, apoiando o Rubro-Negro. O atacante do Real Madrid foi formado nas categorias de base da equipe carioca e nunca escondeu a paixão pelo ex-clube.

➡️ Saiba como foram as chegadas de Flamengo e Atlético-MG ao Maracanã

"Vamos, Flamengo!", postou Vini Jr.

Criado nas categorias de base do Flamengo, Vini Jr estreou no futebol profissional em 2017, com apenas 16 anos. Durante a passagem pelo Mais Querido, ajudou o clube a conquistar o Campeonato Carioca daquele ano.

Vendido ainda na base para o Real Madrid, os espanhóis contrataram o jogador em 2018 por 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 274 milhões na cotação atual). O craque se tornou o protagonista da equipe de Carlo Ancelotti e foi fundamental nas conquistas da Champions League 2021/22 e 2023/24, marcando gols nas duas finais.

O que vem por aí?

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam, neste domingo (3), em partida válida pelo duelo de ida da Final da Copa do Brasil. O jogo acontece às 16h (de Brasília) no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão da TV Globo, SporTV (canal fechado) e Prime Video.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas