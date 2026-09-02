Atlético lança nova camisa inspirada na 'rua de fogo': veja detalhes
Terceiro uniforme será na cor laranja em alusão a festa da torcida atleticana
O Atlético apresentou, nesta quarta-feira (2), seu novo terceiro uniforme. A camisa foi inspirada na "Rua de Fogo", tradicional movimento promovido pela torcida do Galo para receber o ônibus da equipe antes de partidas importantes.
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A nova camisa já havia sido "vazada" como um spoiler na noite de terça-feira (1º), durante a grande Rua de Fogo realizada antes do clássico decisivo contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil.
Dois torcedores conhecidos por organizar festas e mosaicos da Massa, o tatuador Thiago Scap e o influenciador Lucas Gusmão, apareceram usando o novo uniforme durante a festa. O rapper Djonga também foi visto com a camisa no estádio.
Detalhes da nova camisa do Atlético
O uniforme, predominantemente laranja, homenageia o corredor formado pela torcida, marcado por sinalizadores, pirotecnia e cantos durante a recepção ao ônibus do Atlético antes de grandes jogos.
A camisa busca recriar visualmente a atmosfera criada pelos sinalizadores. A estampa combina diferentes gradações de laranja para reproduzir a sensação incandescente da "Rua de Fogo".
Para completar o design, a gola careca, as mangas e os detalhes laterais aparecem na cor preta, reforçando a identidade do clube. Na parte interna da gola, a arte traz a inscrição "Galo Doido", acompanhada pelo desenho da crista do Galo envolvendo a letra "G".
"A Rua de Fogo representa a conexão entre o Atlético e a Massa: a capacidade de transformar paixão em força para o time. A terceira camisa leva essa chama para além das ruas e dos dias de jogo, como um símbolo permanente da energia que a torcida coloca dentro do estádio", afirmou Renato Aguiar, diretor de marketing da Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil.
Lançamento oficial e venda
A nova camisa do Atlético estará disponível para compra a partir de 11 de setembro. O uniforme será vendido nas lojas e nos sites da Nike, na Loja do Galo e por meio de revendedores selecionados.
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