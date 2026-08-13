Atlético confirma lesão de Lyanco e anuncia retorno de dupla após lesão
Zagueiro se machucou contra o Bragantino; dupla de jovens retorna e são opções na defesa
O Atlético-MG atualizou a situação física do elenco nesta quinta-feira (13) com boas e más notícias para o técnico Eduardo Domínguez. Enquanto o clube confirmou que o zagueiro Lyanco será desfalque por tempo indeterminado, o departamento médico liberou o jovem Vitão e o volante Patrick para voltarem aos trabalhos com o grupo. As atualizações ocorrem em um momento importante da temporada, logo após a vitória da equipe sobre o Red Bull Bragantino, por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana.
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Lyanco sofre ruptura da fáscia plantar do pé e é baixa na defesa
O zagueiro Lyanco sofreu uma ruptura da fáscia plantar do pé esquerdo. O defensor sentiu dores ainda no primeiro tempo do jogo contra o Red Bull Bragantino, realizado em Bragança Paulista, e precisou ser substituído por Vitor Hugo. Como é costume no clube, o Galo não estabeleceu um prazo oficial para a recuperação do atleta. No entanto, casos semelhantes costumam afastar jogadores dos gramados por cerca de dois meses. Lyanco vinha sendo peça fundamental no esquema defensivo ao lado de Ruan Tressoldi desde o retorno após a pausa para a Copa do Mundo.
Atlético terá dupla de reforços caseiros
Em contrapartida, o Atlético-MG passa a contar com o retorno de Vitão, de 18 anos. O jovem zagueiro não estava atuando devido a uma contusão muscular na panturrilha esquerda sofrida durante o período de treinamentos. Com a ausência de Lyanco, o retorno do defensor pode ajudar como alternativa direta no setor.
A outra novidade é o volante Patrick, de 22 anos, que finalizou um longo processo de reabilitação. O meio-campista estava afastado desde junho de 2025, passando por uma lesão que incluiu uma fratura por estresse na coluna e uma grave lesão ligamentar no joelho direito. Após passar por cirurgia em abril e cumprir as etapas de transição física, o jogador recebeu alta e já treina sem restrições na Cidade do Galo.
Com desfalques, Atlético enfrentará o Grêmio
Com as mudanças no departamento médico, a comissão técnica de Eduardo Domínguez tenta ajustar o time para a sequência de jogos. Atualmente, o zagueiro Léo Duarte permanece em tratamento de uma lesão na coxa e segue como desfalque. O próximo desafio do Atlético-MG será contra o Grêmio, no domingo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.
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