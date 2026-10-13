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Vôlei: Sesc Flamengo bate Fluminense e é campeão carioca

Clube levanta o troféu pela 21ª vez na história

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 20:09
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sesc RJ Flamengo comemora ponto na final do Carioca de vôlei contra o Fluminense
Sesc RJ Flamengo comemora ponto na final do Carioca de vôlei contra o Fluminense (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

É campeão! Fora de casa, nesta terça-feira (13), o Sesc RJ Flamengo superou o Fluminense por 3 sets a 0 e levantou a taça do Campeonato Carioca feminino de vôlei pela 21ª vez. As parciais da decisão, disputadas no Ginásio do Hebraica, terminaram em 25/18, 25/21 e 25/23.

➡️ Veja os lances da partida

Destaques do jogo

Potente no ataque e virando bolas importantes, Simone Lee foi peça-chave da vitória rubro-negra. Destaque também para Giovana, levantadora que começou o duelo como titular e organizou bem o setor ofensivo da equipe nos dois primeiros sets. Pelo lado tricolor, a central Gabi Martins mostrou boa eficiência nos ataques, principalmente "de china".

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Próximos compromissos

Sesc RJ Flamengo e Fluminense direcionam as atenções para a Superliga, principal compromisso da temporada. O Rubro-negro estreia na próxima segunda-feira (19), às 21h (de Brasília), contra o Barueri. Já o Tricolor inicia sua campanha em duelo contra o Londrina, às 18h30 (de Brasília) da próxima terça (20).

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Como foi o jogo?

1º set

O Fluminense deu o pontapé na partida com um ace de Gabi Martins. O Sesc RJ Flamengo logo respondeu com Juju pelo meio. Em um início do clássico equilibrado e em bom ritmo, o Rubro-Negro abriu 11 a 9 em ponto de Tainara. Uma largada de Simone Lee levou o time visitante ao 16 a 13, a maior diferença até então na partida, e forçou Facundo Morando a parar o jogo. Na volta, o poderio ofensivo do Sesc Flamengo superou a boa organização defensiva do Tricolor, e o lado vermelho e preto venceu o set por 25 a 18, em bloqueio de Lorena.

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Bianca Bertolino ataca em Fluminense x Sesc RJ Flamengo na final do Carioca de vôlei
Bianca Bertolino ataca em Fluminense x Sesc RJ Flamengo na final do Carioca de vôlei (Foto: Mailson Santana/Fluminense FC)

2º set

Na segunda parcial, Gabi Martins, em forte ataque "de china", levou o Fluminense ao 3 a 1. Mas dois erros seguidos entregaram o empate ao adversário. Com o domínio do placar mudando de lado constantemente, foi de Simone Lee o ponto que virou o set no 9 a 8. Empurrado pela torcida no Hebraica, o Tricolor novamente assumiu a ponta no 12 a 11 e ampliou com Gabi Martins, momento em que Bernardinho pediu tempo técnico. Em reta final acirrada, foi o Sesc Flamengo que chegou à "casa dos 20" primeiro, mas apenas com um ponto à frente. A equipe ampliou o comando numérico e, após ponto de Tainara, fechou o set em 25 a 21.

3º set

Na terceira parcial, a oposta Ariane cresceu na partida e levou o Fluminense a abrir 4 a 2. Mas a vantagem durou pouco, já que o Sesc Flamengo virou no 6 a 5 e, em imponente bloqueio de Juju, ampliou a distância, forçando Facundo a parar o jogo. Na volta, o domínio da parcial mudou de lado e foi vez de Bernardinho pedir tempo técnico no 14 a 10 adverso. Em rápida reação e em passagem de Vivian — em quadra no lugar de Giovana — pelo saque, o Sesc Flamengo chegou ao empate no 16 a 16. A virada veio no 18 a 17. Em mais uma tradicional reta final acirrada do clássico, o Sesc Flamengo levou a melhor por 25 a 23 e venceu a partida por 3 sets a 0, garantindo o título do Carioca.

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