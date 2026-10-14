Na base da superação! Foi assim que o Osasco conquistou, na noite desta terça-feira (13), fora de casa, o Campeonato Paulista feminino de vôlei. Depois de vencer o Sesi Bauru no jogo de ida da final, a equipe da Grande São Paulo foi derrotada por 3 sets a 1 (parciais de 25/15, 21/25, 25/17 e 25/23) na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Com isso, o time comandado por Luizomar de Moura teve que encarar o golden set e levou a melhor, por 25 a 21, colocando as mãos na taça pela 19ª vez para se isolar como maior vencedor do estadual.

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➡️ Veja os lances da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei

Destaques do jogo

A ponteira Tifanny foi o principal destaque do confronto. Em meio a um jogo de altos e baixos das atacantes de Osasco, a jogadora se mostrou um ponto seguro do sistema ofensivo para virar bolas em momentos importantes, inclusive no último ponto.

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Pelo lado do Sesi Bauru, Acosta e Maira tiveram boas atuações no ataque e no passe, alternando as funções enquanto dupla de ponteiras. A queda de rendimento no golden set foi determinante para o resultado final.

Próximos compromissos

O Osasco disputa o primeiro título nacional da temporada na próxima sexta-feira (16), às 21h (de Brasília), contra o Praia Clube. O duelo é válido pela Supercopa feminina de vôlei e marca o encontro entre os atuais campeões da Copa Brasil e da Superliga, respectivamente. A partida acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA).

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Já o Sesi Bauru volta à quadra na próxima segunda-feira (19), pela primeira rodada da Superliga de vôlei. A equipe do interior paulista enfrenta o Mackenzie na Arena Paulo Skaf, às 18h30 (de Brasília).

Como foi a partida?

Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Paulista de vôlei (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

1º set

Após abrir o marcador no bloqueio, Diana foi para o saque e ajudou o Sesi Bauru a abrir 5 a 0 com dois aces, além de ter contado com um erro de Tifanny e um bloqueio de Milka. O Osasco seguiu desperdiçando oportunidades, enquanto a equipe da casa teve Acosta e Maira se apresentando bem pela entrada de rede: 15 a 5.

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A entrada de Lorrayna na inversão de 5 e 1 parecia que daria outro rumo ao jogo. Mas, depois de anotar três aces em sequência, a oposta foi bloqueada por Acosta e foi substituída por Stysiak, que também não correspondeu. Do outro lado, a dupla de ponteiras manteve o rendimento ofensivo e fez pontos importantes para o Sesi levar o set com tranquilidade. Fingall, explorando o bloqueio pela saída, confirmou a vitória parcial: 25 a 15.

2º set

Com o passe ajustado, Tifanny e Stysiak encontraram melhores condições para colocar o Osasco no páreo. O time visitante teve vantagens consideráveis de três pontos ao longo da parcial (8 a 5 e 13 a 10), mas continuava deixando espaços para Fingall, Acosta e Maira recuperarem a diferença para o Sesi.

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Em seguida, o sistema de bloqueio osasquense neutralizou as atacantes de Bauru e gerou quatro dos últimos oito pontos, sendo crucial para desequilibrar o jogo. Após bloqueio de Larissa, Tifanny aproveitou contra-ataque e fechou o segundo set: 25 a 21.

3º set

Depois de troca de pontos entre as equipes, o Sesi Bauru contou com a maestria de Dani Lins e a eficiência de Acosta para abrir 7 a 4. A ponteira venezuelana demonstrou variedade de golpes para manter o aproveitamento pela entrada de rede, enquanto Fingall aproveitou as oportunidades pela saída: 17 a 12.

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Na reta final, Maira e Milka também surgiram como opções no ataque rubro-negro para confirmar a boa distribuição de Dani Lins. A margem de Bauru ampliou e foi revertida em vitória parcial na bola explorada de Fingall pelo contra-ataque: 25 a 17.

4º set

Com o desempenho irregular das atacantes, o Osasco não sustentou a vantagem inicial de 3 a 0, que chegou a ser recuperada no 12 a 9, mas se perdeu. O Sesi, por sua vez, contou com os erros adversários na armação para se manter no jogo e alcançar a virada no 22 a 21, com Acosta pontuando pela pipe.

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Maira finalizou o set com dois pontos de ataque em passagem pela entrada de rede, complementando sua atuação decisiva no passe. Assim, o Bauru venceu uma parcial apertada, por 25 a 23, e forçou o golden set.

Golden set

O Osasco tomou a dianteira novamente no golden set, abrindo 4 a 0 com erros de Dani Lins e Acosta e pontos de Stysiak e Tifanny. O sistema ofensivo osasquense apresentou uma maior alternância, permitindo que a ponteira Amanda e as centrais Larissa e Lays também deixassem sua contribuição na ampliação da margem: 10 a 5.

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O bloqueio de Bauru cresceu e pontuou três vezes com Diana, uma com Acosta e uma com Isa Rocha, diminuindo para 18 a 16. O Osasco respondeu na mesma dose, erguendo um verdadeiro muro com Tifanny e Larissa, que fizeram um ponto no fundamento cada. Stysiak, com mais dois acertos no ataque, e Tifanny, com o ponto decisivo, confirmaram a vitória e o título de Osasco: 25 a 21.