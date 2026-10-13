AO VIVO: siga Sesi Bauru x Osasco pela final do Paulista de vôlei
Após tie-break na ida, equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (13) pelo título estadual
Sesi Bauru e Osasco fazem nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), o jogo de volta da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Após vencerem na ida por 3 sets a 2, as visitantes buscam mais uma vitória para confirmar o título, enquanto a equipe da casa tenta forçar o golden set para ter chance de conquistar o estadual. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Sesi Bauru
0
17
0
0
Osasco
0
11
0
0
1º SET
- Terceiro ponto de saque de Lorrayna! 17 a 11
- Outro ace da oposta! 17 a 10
- Ace de Lorrayna! 17 a 9
- Pela entrada, Maira passa pelo bloqueio: 16 a 6
- Bloqueio de Diana! 15 a 5
- Fingall crava no contra-ataque: 14 a 5
- Na pipe, Acosta finaliza contra-ataque: 13 a 5
- Arbitragem marca condução de Stysiak: 10 a 4
- Stysiak ataca para fora: 9 a 3
- Bloqueio de Milka! 8 a 3
- Bloqueio de Maira! 5 a 0
- Diana, mais uma vez no saque! 4 a 0
- Ace de Diana! 3 a 0
Escalação do Sesi Bauru: Dani Lins (levantadora); Fingall (oposta); Acosta e Maira (ponteiras); Diana e Milka (centrais); Lelê (líbero). Técnico: Spencer Lee.
Escalação do Osasco: Marta Bechis (levantadora); Stysiak (oposta); Tifanny e Amanda (ponteiras); Lays e Larissa (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.
PRÉ-JOGO
- Reta final do aquecimento em andamento!
- Equipes perfiladas para o hino nacional.
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Como chegam as equipes?
Sesi Bauru
O Sesi Bauru teve a invencibilidade derrubada no jogo de ida da decisão, na última sexta-feira (9). A derrota no tie-break para o Osasco encerrou uma sequência de oito vitórias da equipe do interior paulista na competição, que culminou na liderança da fase classificatória e na classificação tranquila para a final, após triunfos de 3 a 1 e 3 a 0 sobre o São Caetano na semi.
Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o time comandado por Spencer Lee tem o mando de quadra na segunda e decisiva partida. O Sesi é o atual campeão e busca seu quarto título paulista.
Osasco
Depois de levar a melhor no tie-break, de virada, no Ginásio José Liberatti, o Osasco precisa fechar mais três sets para garantir o troféu de campeão paulista. A campanha da equipe da Grande São Paulo é de sete vitórias e duas derrotas, ambas na fase classificatória — para Pinheiros, adversário que bateu na semifinal com placares de 3 a 0 e 3 a 2; e o próprio Bauru.
Maior vencedor do estadual com 18 títulos, o projeto capitaneado pelo técnico Luizomar de Moura tenta voltar ao topo depois de ficar fora da final do ano passado.
Informações sobre a final do Campeonato Paulista de vôlei
Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha na fase classificatória tem direito ao mando de quadra no confronto decisivo.
As partidas são disputadas em melhor de cinco sets. Caso cada equipe vença um jogo, um golden set de 25 pontos é realizado na segunda partida para definir o campeão.
Tabela de jogos
Osasco 3 x 2 Sesi Bauru
(25/22, 17/25, 19/25, 25/23 e 15/11)
Sesi Bauru x Osasco
🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 21h30 (de Brasília)
📍 Arena Paulo Skaf - Bauru, SP
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