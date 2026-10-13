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AO VIVO: siga Sesi Bauru x Osasco pela final do Paulista de vôlei

Após tie-break na ida, equipes voltam a se enfrentar nesta terça-feira (13) pelo título estadual

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 21:15
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Stysiak ataca contra bloqueio duplo em Osasco x Sesi Bauru pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei
Stysiak ataca em Osasco x Sesi Bauru pela final do Paulista (Foto: Carolina Oliveira/Osasco São Cristóvão Saúde)

Sesi Bauru e Osasco fazem nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), o jogo de volta da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei, na Arena Paulo Skaf, em Bauru. Após vencerem na ida por 3 sets a 2, as visitantes buscam mais uma vitória para confirmar o título, enquanto a equipe da casa tenta forçar o golden set para ter chance de conquistar o estadual. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Sesi Bauru

0

17

0

0

Osasco

0

11

0

0

1º SET

  • Terceiro ponto de saque de Lorrayna! 17 a 11
  • Outro ace da oposta! 17 a 10
  • Ace de Lorrayna! 17 a 9
  • Pela entrada, Maira passa pelo bloqueio: 16 a 6
  • Bloqueio de Diana! 15 a 5
  • Fingall crava no contra-ataque: 14 a 5
  • Na pipe, Acosta finaliza contra-ataque: 13 a 5
  • Arbitragem marca condução de Stysiak: 10 a 4
  • Stysiak ataca para fora: 9 a 3
  • Bloqueio de Milka! 8 a 3
  • Bloqueio de Maira! 5 a 0
  • Diana, mais uma vez no saque! 4 a 0
  • Ace de Diana! 3 a 0

Escalação do Sesi Bauru: Dani Lins (levantadora); Fingall (oposta); Acosta e Maira (ponteiras); Diana e Milka (centrais); Lelê (líbero). Técnico: Spencer Lee.

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Escalação do Osasco: Marta Bechis (levantadora); Stysiak (oposta); Tifanny e Amanda (ponteiras); Lays e Larissa (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

PRÉ-JOGO

  • Reta final do aquecimento em andamento!
  • Equipes perfiladas para o hino nacional.

➡️ Osasco vira e vence Sesi Bauru na ida da final do Paulista de vôlei

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Como chegam as equipes?

Sesi Bauru

O Sesi Bauru teve a invencibilidade derrubada no jogo de ida da decisão, na última sexta-feira (9). A derrota no tie-break para o Osasco encerrou uma sequência de oito vitórias da equipe do interior paulista na competição, que culminou na liderança da fase classificatória e na classificação tranquila para a final, após triunfos de 3 a 1 e 3 a 0 sobre o São Caetano na semi.

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Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o time comandado por Spencer Lee tem o mando de quadra na segunda e decisiva partida. O Sesi é o atual campeão e busca seu quarto título paulista.

Osasco

Depois de levar a melhor no tie-break, de virada, no Ginásio José Liberatti, o Osasco precisa fechar mais três sets para garantir o troféu de campeão paulista. A campanha da equipe da Grande São Paulo é de sete vitórias e duas derrotas, ambas na fase classificatória — para Pinheiros, adversário que bateu na semifinal com placares de 3 a 0 e 3 a 2; e o próprio Bauru.

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Maior vencedor do estadual com 18 títulos, o projeto capitaneado pelo técnico Luizomar de Moura tenta voltar ao topo depois de ficar fora da final do ano passado.

Mari Brambilla ataca contra bloqueio duplo em Osasco x Sesi Bauru pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei
Mari Brambilla ataca em Osasco x Sesi Bauru pela final do Campeonato Paulista (Foto: Carolina Oliveira/Osasco São Cristóvão Saúde)

Informações sobre a final do Campeonato Paulista de vôlei

Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha na fase classificatória tem direito ao mando de quadra no confronto decisivo.

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As partidas são disputadas em melhor de cinco sets. Caso cada equipe vença um jogo, um golden set de 25 pontos é realizado na segunda partida para definir o campeão.

Tabela de jogos

Osasco 3 x 2 Sesi Bauru
(25/22, 17/25, 19/25, 25/23 e 15/11)

Sesi Bauru x Osasco

🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 21h30 (de Brasília)
📍 Arena Paulo Skaf - Bauru, SP

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