Nesta sexta-feira (9), o Osasco São Cristóvão Saúde recebe o Sesi Vôlei Bauru pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei. A bola sobe às 21h30 (de Brasília) no Ginásio José Liberatti, em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo. ATUALIZAÇÃO: Osasco 1 x 0 Sesi Bauru.

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Acompanhe a partida

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Osasco 1 25 9 0 Sesi Bauru 0 22 15 0

2º SET

Bloqueio de Diana! 12 a 9 Acosta, pela entrada de rede, ataca para fora: 10 a 8 Lívia, pela china, ataca para fora: 8 a 5 Stysiak desconta no contra-ataque: 8 a 4 Stysiak é bloqueada: 8 a 1 Após longo rali, Acosta pontua na pipe: 6 a 0 Fingall pontua no contragolpe e abre 4 a 0 para o Bauru

1º SET

No contra-ataque, Stysiak ataca na diagonal curta e fecha o set para o Osasco: 25 a 22 Amanda passa pelo bloqueio: 24 a 21 Acosta ataca na diagonal e marca 23 a 21 Larissa pontua em bola de tempo: 23 a 20 Pela pipe, Acosta diminui: 22 a 20 Lívia ataca pela china no contra-ataque, mas manda fora: 22 a 19 Fingall ataca para fora: 21 a 18 Acosta defende ataque de Stysiak, mas bola vai fora: 19 a 17 Larissa vira bola de tempo: 18 a 16 Ace de Diana! 4 a 4 Maira contra-ataca para fora: 4 a 2 Diana abre o placar no contra-ataque: 1 a 0

PRÉ-JOGO

Escalação do Osasco: Marta Bechis (levantadora); Stysiak (oposta); Amanda e Mari Brambilla (ponteiras); Larissa e Lays (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

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Escalação do Sesi Bauru: Dani Lins (levantadora); Fingall (oposta); Maira e Acosta (ponteiras); Diana e Lívia (centrais); Lelê (líbero). Técnico: Spencer Lee.

Aquecimento com bola na reta final! Equipes perfiladas para a execução do hino nacional. Jogadoras aquecem antes da grande decisão. A bola sobe em instantes!

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Como chegam as equipes?

Osasco

O Osasco teve a segunda melhor campanha da fase classificatória do Campeonato Paulista, com quatro vitórias em seis jogos e 14 pontos. Ambas as derrotas aconteceram no tie-break, para Pinheiros e Sesi Bauru.

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Na semifinal, a equipe comandada por Luizomar de Moura venceu as duas partidas contra o Pinheiros — 3 a 0 na ida, no Ginásio Henrique Villaboim, e 3 a 2 na volta, no Liberatti — e garantiu um lugar na decisão. Maior campeão estadual com 18 títulos, o time da Grande São Paulo tenta voltar ao topo depois de ficar fora da final no ano passado.

Campeão da Copa Brasil e da Supercopa na temporada passada, o Osasco apresentou reforços de peso para 2026/27. Foram sete adições ao elenco osasquense: Stysiak (oposta), Lorrayna (oposta), Amanda Campos (ponteira), Marta Bechis (levantadora), Anastasia Guerra (ponteira), Mari Brambilla (ponteira) e Lays (central).

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A ponteira Tifanny, por conta dos novos critérios para a participação de atletas trans em competições femininas adotados pela CBV, não disputará a Superliga e outros torneios nacionais e internacionais. No entanto, a atleta segue à disposição no Paulista, já que o campeonato não está sob a regência da entidade.

Maior campeão, Osasco busca 19º título paulista (Foto: Carolina Oliveira/Osasco São Cristóvão Saúde)

Sesi Bauru

O Sesi Bauru venceu todos os jogos da primeira fase do estadual e liderou a classificação, com 16 pontos. Em cinco das seis partidas, o time do interior paulista perdeu pelo menos um set, sendo a única vitória em sets diretos contra o Barueri, na penúltima rodada.

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A equipe treinada por Spencer Lee avançou para enfrentar o São Caetano, único dos quatro semifinalistas que figura na Superliga B, e levou a melhor nas duas partidas — 3 a 1 na ida, fora de casa, e 3 a 0 na volta, como mandante. Com isso, o Sesi terá a chance de defender o título conquistado em 2025 e alcançar o tetracampeonato.

Campeão sul-americano, o Bauru aposta na permanência de pilares, como a levantadora Dani Lins e a central Diana, e em seis contratações importantes para esta temporada. Chegaram ao elenco Morgahn Fingall (oposta), Milka (central), Lívia Santos (central), Maira (ponteira), Sofía Maldonado (ponteira) e Lelê (líbero).

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Sesi Bauru é o atual campeão do Paulista e mira o tetra (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Informações sobre a final do Campeonato Paulista

Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogos de ida e volta. O time de melhor campanha na fase classificatória tem direito ao mando de quadra no confronto decisivo.

As partidas são disputadas em melhor de cinco sets. Caso cada equipe vença um jogo, um golden set de 25 pontos é realizado na segunda partida para definir o campeão.

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Tabela de jogos

Osasco x Sesi Bauru

🗓️ Sexta-feira, 9 de outubro

⏰ 21h30 (de Brasília)

📍 Ginásio José Liberatti - Osasco, SP

Sesi Bauru x Osasco

🗓️ Terça-feira, 13 de outubro

⏰ 21h (de Brasília)

📍 Arena Paulo Skaf - Bauru - SP