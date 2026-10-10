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AO VIVO: Siga Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei

Confronto vale o mando de quadra da final do estadual

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 19:15
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei
Sesc RJ Flamengo x Fluminense na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Neste sábado (10), a partir das 19h30 (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Carioca de vôlei. A partida acontece no Ginásio do Tijuca Tênis Clube e vale o mando de quadra da decisão do estadual. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

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Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Sesc RJ Flamengo

0

13

0

0

Fluminense

0

18

0

0

1º set

  • Tainara para baixo - 18 a 13
  • Gabi Martins se aproveita de passe ruim rubro-negro e pontua de xeque - 18 a 11
  • Simone Lee usa o bloqueio - 15 a 12
  • Mikaela ataca para forra e encerra um disputado rally - 15 a 11
  • Ariane complica defesa de Vivian - 14 a 11
  • Agora, Simone Lee não desperdiça — 13 a 11
  • Bernardinho pede tempo técnico - 13 a 10
  • Simone Lee ataca para fora - 13 a 10
  • Na "china", Juju ataca para fora - 11 a 10
  • Lorena bloqueia no simples - 10 a 9
  1. Segato coloca no chão - 9 a 9
  • Mikaela pontua pela entrada de rede - 8 a 8
  • Aline Segato explora o bloqueio - 8 a 7
  • Ace de Juju! Sesc Flamengo empata - 6 a 6
  • Potente, a oposta vira mais uma vez - 6 a 4
  1. Tainara coloca para baixo! 4 a 3
  • Ariane bloqueia Simone Lee, e Fluminense abre 3 a 1
  • Início de jogo! O primeiro ponto é Rubro-Negro — 1 a 0

Pré-jogo:

  1. Fluminense escalado: Pri Heldes (levantadora), Ariane (oposta), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras), Valquíria e Gabi Martins (centrais) e Gabi Santini (líbero). Técnico: Facundo Morando
  • Sesc RJ Flamengo escalado: Vivian (levantadora), Tainara (oposta), Simone Lee e Mikaela (ponteiras), Juju e Lorena (centrais) e Laís (líbero). Técnico: Bernardinho
  • Times já em quadra! Aquecimento de rede está on!
  • Partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.

Sesc RJ Flamengo e Fluminense farão a final do Carioca

O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam em formato "todos contra todos". Com duas derrotas da equipe tijucana, o Rubro-Negro e o Tricolor já estão confirmados na final. Assim, a partida deste sábado (10) vale o mando de quadra da decisão. A final está marcada para as 18h30 (de Brasília) da próxima terça-feira (13).

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Simone Lee comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Tijuca no Carioca de vôlei
Simone Lee comemora ponto em Tijuca x Sesc RJ Flamengo no Carioca de vôlei (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

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🏐✅ Ficha técnica

Sesc RJ Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026

📅 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: FlamengoTV (canal no Youtube)

Veja a agenda do Carioca feminino de vôlei*

  • 6/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (25/16, 25/7 e 25/18)
  • 8/10 - Fluminense 3 x 0 Tijuca (25/10, 25/13, 25/13)
  • 10/10 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h30
  • 13/10 - Final - 18h30

*Horários de Brasília

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