AO VIVO: Siga Sesc Flamengo x Fluminense no Carioca de vôlei
Confronto vale o mando de quadra da final do estadual
Neste sábado (10), a partir das 19h30 (de Brasília), Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada do Campeonato Carioca de vôlei. A partida acontece no Ginásio do Tijuca Tênis Clube e vale o mando de quadra da decisão do estadual. Acompanhe em tempo real com o Lance!.
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Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Sesc RJ Flamengo
0
13
0
0
Fluminense
0
18
0
0
1º set
- Tainara para baixo - 18 a 13
- Gabi Martins se aproveita de passe ruim rubro-negro e pontua de xeque - 18 a 11
- Simone Lee usa o bloqueio - 15 a 12
- Mikaela ataca para forra e encerra um disputado rally - 15 a 11
- Ariane complica defesa de Vivian - 14 a 11
- Agora, Simone Lee não desperdiça — 13 a 11
- Bernardinho pede tempo técnico - 13 a 10
- Simone Lee ataca para fora - 13 a 10
- Na "china", Juju ataca para fora - 11 a 10
- Lorena bloqueia no simples - 10 a 9
- Segato coloca no chão - 9 a 9
- Mikaela pontua pela entrada de rede - 8 a 8
- Aline Segato explora o bloqueio - 8 a 7
- Ace de Juju! Sesc Flamengo empata - 6 a 6
- Potente, a oposta vira mais uma vez - 6 a 4
- Tainara coloca para baixo! 4 a 3
- Ariane bloqueia Simone Lee, e Fluminense abre 3 a 1
- Início de jogo! O primeiro ponto é Rubro-Negro — 1 a 0
Pré-jogo:
- Fluminense escalado: Pri Heldes (levantadora), Ariane (oposta), Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras), Valquíria e Gabi Martins (centrais) e Gabi Santini (líbero). Técnico: Facundo Morando
- Sesc RJ Flamengo escalado: Vivian (levantadora), Tainara (oposta), Simone Lee e Mikaela (ponteiras), Juju e Lorena (centrais) e Laís (líbero). Técnico: Bernardinho
- Times já em quadra! Aquecimento de rede está on!
- Partida está marcada para as 19h30 (de Brasília), no Ginásio do Tijuca Tênis Clube.
Sesc RJ Flamengo e Fluminense farão a final do Carioca
O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam em formato "todos contra todos". Com duas derrotas da equipe tijucana, o Rubro-Negro e o Tricolor já estão confirmados na final. Assim, a partida deste sábado (10) vale o mando de quadra da decisão. A final está marcada para as 18h30 (de Brasília) da próxima terça-feira (13).
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🏐✅ Ficha técnica
Sesc RJ Flamengo x Fluminense - Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026
📅 Data e horário: sábado, 10 de outubro de 2026, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: FlamengoTV (canal no Youtube)
Veja a agenda do Carioca feminino de vôlei*
- 6/10 - Tijuca 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (25/16, 25/7 e 25/18)
- 8/10 - Fluminense 3 x 0 Tijuca (25/10, 25/13, 25/13)
- 10/10 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h30
- 13/10 - Final - 18h30
*Horários de Brasília
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