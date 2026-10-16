AO VIVO: Siga Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei
Partida abre oficialmente a temporada do vôlei feminino nacional
Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 do vôlei nacional, Praia Clube e Osasco se enfrentam às 21h (de Brasília) em jogo único que vale o título da Supercopa feminina nesta sexta-feira (16). A partida acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA). ATUALIZAÇÃO: Praia Clube 0 x 1 Osasco
Acompanhe a partida
*EM ATUALIZAÇÃO
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Praia Clube
0
22
9
0
Osasco
1
25
13
0
2º set
- Invasão de Stysiak por cima da rede - 13 a 9
- Sabrina saca na rede - 12 a 7
- Tifanny ataca para fora - 10 a 5
- Desafio confirma ponto para Osasco - 10 a 4
- Kuznetsova usa o bloqueio triplo - 9 a 4
- Adenízia explora o block - 8 a 3
- Mitrovic fica no bloqueio de Larissa - 4 a 1
- Tifanny coloca no chão - 3 a 1
- Lara marca o primeiro do Praia na segunda parcial - 2 a 1
1º set
- Stysiak pontua explorando o bloqueio - 25 a 22
- Stysiak desperdiça o primeiro set point - 24 a 22
- Adenízia para Larissa no bloqueio - 23 a 21
- Tifanny coloca no chão - 23 a 19
- Sabrina explora o bloqueio - 22 a 19
- Ace de Lays - 22 a 18
- Macris em quadra no lugar de Fabíola - 21 a 18
- Lays bloqueia Kuznetsova - 19 a 18
- Tifanny fica no bloqueio de Lara, e Praia Clube empata - 18 a 18
- Lorrayna pontua na diagonal curta - 18 a 16
- Kuznetsova explora o bloqueio - 17 a 16
- Lara vence na rede - 17 a 15
- Kuznetsova pontua na diagonal longa - 17 a 14
- Erro de saque mineiro - 17 a 13
- Sofya Kuznetsova em quadra na rede - 16 a 12
- Praia Clube pontua no side-out - 16 a 12
- Ace de Larissa - 16 a 11
- Adenízia para Larissa no bloqueio - 13 a 11
- Stysiak ataca para fora - 12 a 11
- Mitrovic coloca para baixo - 12 a 10
- Rui Moreira pede tempo técnico - 11 a 7
- Sabrina para no bloqueio de Tifanny - 10 a 7
- Ace de Lays - 9 a 7
- Tifanny ataca na diagonal curta - 7 a 7
- Desafio confirma ponto para o Praia Clube - 6 a 6
- Sabrina explora o bloqueio - 5 a 5
- Stysiak negada por Michelle - 4 a 3
- Lays para Adenízia no bloqueio - 4 a 1
- Erro de saque - 2 a 1
- Ace de Tifanny - 2 a 0
- Lays inicia a partida com o saque; o primeiro ponto é de Stysiak - 1 a 0
PRÉ-JOGO
- Osasco escalado! Marta Bechis (levantadora), Stysiak (oposta), Tifanny e Amanda (ponteiras), Lays e Larissa (centrais), Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.
- Praia Clube escalado! Fabíola (levantadora), Sabrina (oposta), Michelle e Mitrovic (ponteiras), Adenízia e Lara (centrais), Natinha (líbero). Técnico: Rui Moreira.
- Times em quadra em atividade de aquecimento com bola.
➡️ Liminar da Justiça libera Tifanny para jogar Supercopa e Superliga
A Supercopa reúne o campeão da Superliga — Praia Clube — e a equipe que levantou a taça da Copa Brasil — Osasco — na última temporada. O time de Uberlândia é o maior vencedor da história da Supercopa, com quatro conquistas, enquanto o paulista é o atual e busca o segundo topo do pódio em seu retrospecto.
Curiosamente, os dois times chegam à abertura oficial da temporada 2026/27 tendo conquistado o título de seus respectivos torneios estaduais. O Praia Clube superou o Minas na decisão do Mineiro por 3 sets a 2 (25/22, 29/27, 21/25, 25/27 e 15/12), e o Osasco bateu o Sesi Bauru no golden set.
🏐✅ Ficha técnica
Praia Clube x Osasco - Supercopa feminina de vôlei
📅 Data e horário: sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e GeTV (canal no Youtube)
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