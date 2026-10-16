AO VIVO: Siga Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei

Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 do vôlei nacional, Praia Clube e Osasco se enfrentam às 21h (de Brasília) em jogo único que vale o título da Supercopa feminina nesta sexta-feira (16). A partida acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA). ATUALIZAÇÃO: Praia Clube 0 x 1 Osasco

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Praia Clube 0 22 9 0 Osasco 1 25 13 0

2º set

Invasão de Stysiak por cima da rede - 13 a 9

Sabrina saca na rede - 12 a 7

Tifanny ataca para fora - 10 a 5

Desafio confirma ponto para Osasco - 10 a 4

Kuznetsova usa o bloqueio triplo - 9 a 4

Adenízia explora o block - 8 a 3

Mitrovic fica no bloqueio de Larissa - 4 a 1

Tifanny coloca no chão - 3 a 1

Lara marca o primeiro do Praia na segunda parcial - 2 a 1

1º set

Stysiak pontua explorando o bloqueio - 25 a 22

Stysiak desperdiça o primeiro set point - 24 a 22

Adenízia para Larissa no bloqueio - 23 a 21

Tifanny coloca no chão - 23 a 19

Sabrina explora o bloqueio - 22 a 19

Ace de Lays - 22 a 18

Macris em quadra no lugar de Fabíola - 21 a 18

Lays bloqueia Kuznetsova - 19 a 18

Tifanny fica no bloqueio de Lara, e Praia Clube empata - 18 a 18

Lorrayna pontua na diagonal curta - 18 a 16

Kuznetsova explora o bloqueio - 17 a 16

Lara vence na rede - 17 a 15

Kuznetsova pontua na diagonal longa - 17 a 14

Erro de saque mineiro - 17 a 13

Sofya Kuznetsova em quadra na rede - 16 a 12

Praia Clube pontua no side-out - 16 a 12

Ace de Larissa - 16 a 11

Adenízia para Larissa no bloqueio - 13 a 11

Stysiak ataca para fora - 12 a 11

Mitrovic coloca para baixo - 12 a 10

Rui Moreira pede tempo técnico - 11 a 7

Sabrina para no bloqueio de Tifanny - 10 a 7

Ace de Lays - 9 a 7

Tifanny ataca na diagonal curta - 7 a 7

Desafio confirma ponto para o Praia Clube - 6 a 6

Sabrina explora o bloqueio - 5 a 5

Stysiak negada por Michelle - 4 a 3

Lays para Adenízia no bloqueio - 4 a 1

Erro de saque - 2 a 1

Ace de Tifanny - 2 a 0

Lays inicia a partida com o saque; o primeiro ponto é de Stysiak - 1 a 0

PRÉ-JOGO

Osasco escalado! Marta Bechis (levantadora), Stysiak (oposta), Tifanny e Amanda (ponteiras), Lays e Larissa (centrais), Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

Praia Clube escalado! Fabíola (levantadora), Sabrina (oposta), Michelle e Mitrovic (ponteiras), Adenízia e Lara (centrais), Natinha (líbero). Técnico: Rui Moreira.

Times em quadra em atividade de aquecimento com bola.

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A Supercopa reúne o campeão da Superliga — Praia Clube — e a equipe que levantou a taça da Copa Brasil — Osasco — na última temporada. O time de Uberlândia é o maior vencedor da história da Supercopa, com quatro conquistas, enquanto o paulista é o atual e busca o segundo topo do pódio em seu retrospecto.

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Curiosamente, os dois times chegam à abertura oficial da temporada 2026/27 tendo conquistado o título de seus respectivos torneios estaduais. O Praia Clube superou o Minas na decisão do Mineiro por 3 sets a 2 (25/22, 29/27, 21/25, 25/27 e 15/12), e o Osasco bateu o Sesi Bauru no golden set.

Jogadoras do Osasco comemoram ponto na final do Paulista de vôlei (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

🏐✅ Ficha técnica

Praia Clube x Osasco - Supercopa feminina de vôlei

📅 Data e horário: sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão

📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e GeTV (canal no Youtube)

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