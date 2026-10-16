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AO VIVO: Siga Praia Clube x Osasco na Supercopa de vôlei

Partida abre oficialmente a temporada do vôlei feminino nacional

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 20:37
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Adenízia comemora ponto em Sesc RJ Flamengo x Praia Clube
Praia Clube comemora ponto em duelo contra Sesc RJ Flamengo na Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Abrindo oficialmente a temporada 2026/27 do vôlei nacional, Praia Clube e Osasco se enfrentam às 21h (de Brasília) em jogo único que vale o título da Supercopa feminina nesta sexta-feira (16). A partida acontece no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA). ATUALIZAÇÃO: Praia Clube 0 x 1 Osasco

Acompanhe a partida

*EM ATUALIZAÇÃO

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Praia Clube

0

22

9

0

Osasco

1

25

13

0

2º set

  • Invasão de Stysiak por cima da rede - 13 a 9
  • Sabrina saca na rede - 12 a 7
  • Tifanny ataca para fora - 10 a 5
  • Desafio confirma ponto para Osasco - 10 a 4
  • Kuznetsova usa o bloqueio triplo - 9 a 4
  • Adenízia explora o block - 8 a 3
  • Mitrovic fica no bloqueio de Larissa - 4 a 1
  1. Tifanny coloca no chão - 3 a 1
  • Lara marca o primeiro do Praia na segunda parcial - 2 a 1

1º set

  • Stysiak pontua explorando o bloqueio - 25 a 22
  • Stysiak desperdiça o primeiro set point - 24 a 22
  • Adenízia para Larissa no bloqueio - 23 a 21
  1. Tifanny coloca no chão - 23 a 19
  • Sabrina explora o bloqueio - 22 a 19
  • Ace de Lays - 22 a 18
  1. Macris em quadra no lugar de Fabíola - 21 a 18
  • Lays bloqueia Kuznetsova - 19 a 18
  • Tifanny fica no bloqueio de Lara, e Praia Clube empata - 18 a 18
  • Lorrayna pontua na diagonal curta - 18 a 16
  • Kuznetsova explora o bloqueio - 17 a 16
  • Lara vence na rede - 17 a 15
  • Kuznetsova pontua na diagonal longa - 17 a 14
  • Erro de saque mineiro - 17 a 13
  • Sofya Kuznetsova em quadra na rede - 16 a 12
  • Praia Clube pontua no side-out - 16 a 12
  • Ace de Larissa - 16 a 11
  • Adenízia para Larissa no bloqueio - 13 a 11
  • Stysiak ataca para fora - 12 a 11
  1. Mitrovic coloca para baixo - 12 a 10
  • Rui Moreira pede tempo técnico - 11 a 7
  • Sabrina para no bloqueio de Tifanny - 10 a 7
  • Ace de Lays - 9 a 7
  • Tifanny ataca na diagonal curta - 7 a 7
  • Desafio confirma ponto para o Praia Clube - 6 a 6
  • Sabrina explora o bloqueio - 5 a 5
  • Stysiak negada por Michelle - 4 a 3
  • Lays para Adenízia no bloqueio - 4 a 1
  • Erro de saque - 2 a 1
  • Ace de Tifanny - 2 a 0
  • Lays inicia a partida com o saque; o primeiro ponto é de Stysiak - 1 a 0

PRÉ-JOGO

  • Osasco escalado! Marta Bechis (levantadora), Stysiak (oposta), Tifanny e Amanda (ponteiras), Lays e Larissa (centrais), Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.
  1. Praia Clube escalado! Fabíola (levantadora), Sabrina (oposta), Michelle e Mitrovic (ponteiras), Adenízia e Lara (centrais), Natinha (líbero). Técnico: Rui Moreira.
  1. Times em quadra em atividade de aquecimento com bola.

➡️ Liminar da Justiça libera Tifanny para jogar Supercopa e Superliga

A Supercopa reúne o campeão da Superliga — Praia Clube — e a equipe que levantou a taça da Copa Brasil — Osasco — na última temporada. O time de Uberlândia é o maior vencedor da história da Supercopa, com quatro conquistas, enquanto o paulista é o atual e busca o segundo topo do pódio em seu retrospecto.

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Curiosamente, os dois times chegam à abertura oficial da temporada 2026/27 tendo conquistado o título de seus respectivos torneios estaduais. O Praia Clube superou o Minas na decisão do Mineiro por 3 sets a 2 (25/22, 29/27, 21/25, 25/27 e 15/12), e o Osasco bateu o Sesi Bauru no golden set.

Jogadoras do Osasco se reúnem na quadra e comemoram ponto na final do Campeonato Paulista feminino de vôlei
Jogadoras do Osasco comemoram ponto na final do Paulista de vôlei (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

🏐✅ Ficha técnica

Praia Clube x Osasco - Supercopa feminina de vôlei

📅 Data e horário: sexta-feira, 16 de outubro de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio Castelinho, em São Luís, no Maranhão
📺 Onde assistir: Sportv 2 (TV por assinatura) e GeTV (canal no Youtube)

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