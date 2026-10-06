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Tijuca x Sesc Flamengo: horário e onde assistir ao Carioca de vôlei

Partida desta terça-feira (6) abre o campeonato estadual

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/10/2026 15:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei
Simone Lee passa em Praia Clube x Sesc RJ Flamengo na final da Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

Nesta terça-feira (6), às 18h (de Brasília), Tijuca e Sesc RJ Flamengo se enfrentam na abertura do Campeonato Carioca feminino de vôlei 2026. A partida acontece no Tijuca Tênis Clube e tem transmissão ao vivo da FlamengoTV (canal no Youtube).

O Tijuca, recém-rebaixado para a Superliga B, se prepara para o primeiro compromisso na temporada. Na última sexta-feira (2), Marcos Miranda foi anunciado como novo técnico da equipe após passagem pelo Tricolor. Matheus Bieler foi quem esteve à frente do Tijuca entre 2023/24 e 2025/26.

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Já o Sesc RJ Flamengo chega à competição estadual com a conquista da Copa Supervôlei no final de setembro. O torneio amistoso foi realizado em Niterói (RJ) e teve as participações também com Fluminense e Praia Clube.

No último sábado (3), o Rubro-Negro foi derrotado pela equipe mineira por 3 sets a 2 (22/25, 23/25, 21/25, 20/25 e 15/12) em mais um compromisso preparatório para a Superliga. O time comandado por Bernardinho conta com três reforços: Minja Osmasic (central), Ariele (ponteira) e Jaque Schmitz (oposta).

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Sesc RJ Flamengo vence Praia Clube e é campeão da Copa Supervôlei
Sesc RJ Flamengo vence Praia Clube e é campeão da Copa Supervôlei (Foto: Divulgação/Copa Supervôlei)

➡️ De virada, Sesc Flamengo bate Praia Clube e é campeão da Copa Supervôlei

Formato do Campeonato Carioca feminino de vôlei

O Campeonato Carioca feminino de vôlei é realizado em duas fases. Na primeira, Tijuca, Sesc RJ Flamengo e Fluminense se enfrentam em formato "todos contra todos". Ao final, as duas equipes com melhor desempenho disputam o título em uma única partida, válida como final.

Veja a agenda*

  • 6/10 - Tijuca x Sesc RJ Flamengo - 18h
  • 8/10 - Fluminense x Tijuca - 19h30
  • 10/10 - Sesc RJ Flamengo x Fluminense - 19h
  • 13/10 - Final - 18h30

*Horários de Brasília

🏐✅ Ficha técnica

Tijuca X Sesc RJ Flamengo - Copa Supervôlei

📅 Data e horário: terça-feira, 6 de outubro de 2026, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: FlamengoTV (canal no Youtube)

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