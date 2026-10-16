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Tifanny confirma aposentadoria ao fim da temporada: 'Difícil'

Liberada provisoriamente para atuar, a oposta foi escolhida como a melhor jogadora da Supercopa

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
16/10/2026 23:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Tifanny estende a bandeira do Pará nas costas antes de jogo do Osasco na Brasil Cup, em Belém
Tifanny, com a bandeira do Pará, antes de jogo do Osasco pela Brasil Cup (Foto: Wenderson Santos)

Em meio à indecisão sobre seu futuro na Superliga, Tifanny Abreu, que disputa a competição desde 2017, já tem um plano certo em mente: irá se aposentar ao final desta temporada. A jogadora de 41 anos foi liberada para jogar a Supercopa nesta sexta-feira (16) após a Justiça do Rio conceder uma liminar provisória cerca de duas horas antes do duelo contra o Praia Clube.

Tifanny não apenas começou a partida como titular, mas também recebeu o troféu VivaVôlei de melhor do torneio. Ao final do duelo, com a medalha de ouro no peito após a vitória por 3 sets a 0, a jogadora revelou ter "caído aos prantos" no vestiário quando recebeu a notícia da liberação para jogar e refletiu sobre os planos de aposentadoria.

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— É meu último ano, de verdade. É bem difícil. Eu quero fazer uma liga maravilhosa e eu mereço terminar o meu contrato e ter uma aposentadoria maravilhosa. Eu vou fazer o meu melhor para que a gente possa continuar tendo a inclusão de todas as pessoas dentro de quadra. Obrigada aos meus advogados e ao juiz, que entendeu a causa; que entendeu que eu faço somente meu trabalho — disse Tifanny ao Sportv.

Grupo de jogadoras de vôlei em vestiário, uniformes laranja e branco, reunidas antes do jogo.
Tifanny com companheiras no vestiário antes da Supercopa de vôlei (Foto: Carolina Oliveira/Osasco)

O Osasco estreia na Superliga já na próxima segunda-feira (19), e a Confederação Brasileira de Voleibol, por meio de nota oficial publicada nesta sexta (16), afirmou que "apresentará os recursos cabíveis e adotará as medidas necessárias para a reversão da decisão" que libera Tifanny para as competições da entidade. Segundo a liminar provisória da Justiça, caso a participação da atleta seja proibida, a CBV poderá ser multada em R$ 5.000,00 por partida.

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➡️ CBV buscará reverter liberação de Tifanny pela Justiça

Osasco supera Praia Clube e conquista a Supercopa de vôlei

Está aberta a temporada nacional do vôlei feminino! Nesta sexta-feira (16), o Osasco venceu o Praia Clube por sets diretos e levantou a taça da Supercopa pelo segundo ano seguido. A partida, disputada no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA), terminou nas parciais 25/22, 25/21 e 25/21.

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