Rosamaria assiste jogo no Maracanãzinho e faz mistério sobre futuro no vôlei

A oposta da Seleção Brasileira, Rosamaria Montibeller, esteve presente no Maracanãzinho nesta sexta-feira (17) para acompanhar o jogo 2 da semifinal da Superliga Feminina entre Sesc RJ Flamengo e Praia Clube. De férias no Rio de Janeiro após o fim da temporada pelo Denso Airybees, do Japão, a jogadora assistiu da arquibancada um eletrizante tie-break de quase três horas, que terminou com vitória do Rubro-Negro.

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Longe da Superliga desde 2019, quando deixou o Praia Clube para iniciar sua carreira no exterior, a atleta de 32 anos comentou sobre a atmosfera da partida e do ginásio, que será palco do Sul-Americano em setembro. A seleção campeã se classificará para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

— É legal ver o ginásio cheio, o clima do Maracanãzinho é sempre maravilhoso. E acho que o jogo foi como a expectativa, as duas equipes lutando até o último ponto pra conseguir essa vaga. Agora vai para o tudo ou nada, né? Então, tenho certeza que vai ser mais um jogo super emocionante.

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Rosamaria acompanha Sesc Flamengo x Praia Clube no Maracanãzinho, ao lado da namorada (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Futuro em aberto e temporada com a Seleção Brasileira

No início de abril, o Denso Airybees, time das brasileiras Rosamaria e Sabrina Machado no Japão, terminou em nono lugar na fase classificatória do campeonato nacional e não avançou aos playoffs. A equipe venceu 22 das 44 partidas disputadas ao longo do ano.

Rosamaria encerrou sua terceira temporada na Liga Japonesa com 805 pontos, média de 18 por jogo e 38,3% de aproveitamento em ataques. O contrato com o clube asiático, válido até 2025/26, ainda não foi renovado. Ao ser questionada sobre onde jogará no próximo ano, a oposta desconversou e manteve o mistério.

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— Ainda não sabemos sobre a próxima temporada, já já vou poder falar - disse a jogadora, dando a entender que seu futuro no vôlei pode ser definido em breve.

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Rosamaria em ação pelo Denso Airybees, do Japão (Foto: Reprodução/Denso Airybees)

Duas vezes medalhista olímpica pelo Brasil (prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024), Rosamaria é um dos nomes esperados nas próximas convocações do técnico José Roberto Guimarães visando a Liga das Nações. A jogadora não apareceu na primeira lista parcial, divulgada na última quinta-feira (16).

Antes de projetar a provável convocação e pensar em como será o ano de 2026 com a Seleção Brasileira, Rosamaria afirma que está concentrada em aproveitar o período de férias para descansar e se recompor da temporada de clubes.

— Agora, o foco é descansar um pouco. Esse ano tem algumas possibilidades aí, vamos ver o que vai acontecer em relação à Liga das Nações. Mas o objetivo, no momento, é descansar e um pouco mais pra frente me apresentar com a Seleção — declarou.

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