AO VIVO: Sesc Flamengo e Praia Clube se enfrentam na semifinal da Superliga

Após perder a primeira partida da semifinal da Superliga Feminina, o Sesc Flamengo precisa derrotar o Praia Clube, nesta sexta-feira, no Maracanãzinho para o forçar o terceiro jogo. O Lance! acompanha o clássico em tempo real:

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Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Sesc Flamengo Praia Clube

Do lado rubro-negro, a oposta Tainara tem a receita para o time levar para o terceiro e decisivo duelo:

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- Sabemos exatamente o que precisamos fazer para igualar essa série. Jogamos muito abaixo do que podemos lá em Uberlândia, mas acreditamos na nossa qualidade como equipe e temos totais condições de reverter situações adversas. Contamos demais com a nossa torcida para jogar junto do início ao fim e vamos para cima.

Adenízia, trunfo do Praia na Superliga

Um dos trunfos da equipe de Uberlândia é a central Adenízia, campeã olímpica em Londres 2012, que carrega uma dupla responsabilidade em quadra. Além de se apresentar como opção no ataque, ela terá novamente a missão de neutralizar a maior pontuadora da competição: a ponteira norte-americana Simone Lee, responsável por 480 pontos do Rubro-Negro.

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Com 48 pontos - 34 só de ataque - nas quartas de final da Superliga, Adenízia foi decisiva para a classificação do Praia Clube diante do Sesi Bauru. A central de 39 anos foi a maior pontuadora da equipe na soma dos três jogos, com média de 16 pontos por partida e 4,36 por set.

Apesar de ter dado conta do ataque com eficácia e variedade de golpes, Adenízia também entende que, para conseguir a vitória fora de casa, o Praia Clube depende do sistema de bloqueio estar refinado para impedir as investidas de Simone Lee, do Sesc RJ Flamengo. A central reconhece o tamanho do desafio, mas confia no saque para poder armar o sistema defensivo e parar a atacante.

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— Eu sei que a Simone Lee tá fazendo uma Superliga extraordinária. Ela, como atacante, não tem o que falar, é maravilhosa. É um desafio para mim. Eu treino muito, sabendo que ela vai vir forte e que o bloqueio é uma arma nossa. Mas, é saber que eu tenho que ter paciência, porque ela vai fazer o ponto. Quando eu pego, eu fico muito feliz, porque é um trabalho que não é só do bloqueio. Vem primeiro de um bom saque, pra que eu faça bem essa leitura e possa armar todo esse sistema defensivo da minha equipe.