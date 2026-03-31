Relembre a única vitória do Maringá contra o Minas na Superliga Feminina

A partida desta terça-feira (31) entre Minas e Maringá, válida pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26, será o 15º encontro entre as equipes na história e o primeiro pelos playoffs da competição. Antes, o confronto havia acontecido na fase classificatória, na Copa Brasil e em torneios de pré-temporada.

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Segundo colocado na primeira fase, o Minas tem a seu favor a tradição em mata-matas e uma larga vantagem no retrospecto diante do adversário paranaense. Por outro lado, o Maringá, sétimo lugar na fase de classificação, se apega a uma rara vitória em jogos oficiais sobre o time mineiro para conseguir forças na busca pela vaga na semifinal.

Relembre nesta reportagem do Lance! como foi o único jogo vencido pelo Maringá contra o Minas na Superliga Feminina.

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Maringá 3 x 1 Minas - Superliga 24/25

Maringá comemora ponto em partida contra o Minas pela Superliga Feminina 24/25 (Foto: Eduardo Maroldi)

Diante de sua torcida, o Maringá fez 3 sets a 1 sobre o Minas pela 15ª rodada da fase classificatória da Superliga Feminina 24/25. A partida realiza no dia 28 de janeiro de 2025, no Ginásio Chico Neto, teve parciais de 25/22, 21/25, 25/14 e 26/24.

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O técnico Aldori Júnior escalou sua equipe com a levantadora Vivian, a oposta Jaque Schmitz, as ponteiras Karol Tormena e Gabi Candido, as centrais Andressa Gelenski e Fran Jacintho e a líbero Paulina. Já o treinador italiano Nicola Negro mandou à quadra o time com a levantadora Jenna Gray, a oposta Kisy, as ponteiras Yonkaira Peña e Glayce, as centrais Thaisa e Rebeca e a líbero Kika.

Autora de 22 pontos, a ponteira Gabi Candido foi a maior pontuadora do confronto e recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra.

Com a vitória, o Maringá entrou no G-8 e se manteve na briga pela vaga nos playoffs. Já o Minas, que era o atual campeão da Superliga na ocasião, estacionou em terceiro lugar e perdeu a oportunidade de se aproximar de Praia Clube e Sesi Bauru, segundo e primeiro, respectivamente.

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O jogo

Jaque Schmitz é uma das atletas que atuou na vitória contra o Minas e permaneceu no Maringá (Foto: Eduardo Maroldi)

Após um início equilibrado, o Minas assumiu a ponta do placar e dominou boa parte da parcial, chegando a abrir 20 a 14. Porém, quando o Maringá começou a forçar o saque, aproveitou sequências importantes de pontos e erros do adversário. Na reta final, as donas da casa estavam perdendo por 22 a 20 e fizeram os cinco pontos necessários para a virada: 25 a 22.

O Minas voltou para o segundo set com outra postura e utilizou o saque como principal recurso para desestabilizar a recepção de Maringá e virar o placar, que chegou a estar 9 a 6 para o mandante do duelo. O volume de jogo paranaense caiu junto com o aproveitamento nos ataques, enquanto a equipe mineira administrou a confortável vantagem obtida na metade da parcial e empatou a partida: 25 a 21.

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No terceiro set, um verdadeiro atropelo do Maringá, que voltou a neutralizar as jogadas do time visitante através do saque e abriu logo de cara seis pontos de diferença - 10 a 4. Tranquilas, as atletas do conjunto paranaense mostraram efetividade em todos os fundamentos, aproveitando deslizes em tentativas do adversário para pontuar em bloqueios e contra-ataques. Assim, o set se desenrolou para um sonoro 25 a 14.

No quarto set, o Minas retoma o estilo de jogo agressivo no saque e força a devolução das bolas, que são transformadas em contra-ataques. Por outro lado, o Maringá não desanimou e soube explorar as fragilidades do rival no momento certo. O time da casa marcou sete dos últimos nove pontos do jogo, vencendo a última parcial por 26 a 24.

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Maringá 3 x 2 Minas - Copa Nacional de Clubes 2024

Antes de conseguir a primeira vitória oficial sobre a equipe minastenista, o Maringá já havia levado a melhor em um tie-break pela Copa Nacional de Clubes, torneio preparatório para a temporada 24/25. O jogo foi realizado em 26 de setembro de 2024, na cidade de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, e terminou com as parciais de 17/25, 25/18, 15/25, 25/18 e 15/8.

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Retrospecto do confronto

Minas possui ampla vantagem sobre o Maringá nos números do confronto (Foto: Reprodução)

Datas e horários de Minas x Maringá nas quartas de final da Superliga Feminina 25/26

Minas x Maringá | Terça-feira (31/03), às 21h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

Maringá x Minas | Sexta-feira (03/04), às 21h (de Brasília), no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR)

Minas x Maringá* | Quarta-feira (08/04), às 21h (de Brasília), na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

*Se houver necessidade