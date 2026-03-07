Hilary Johnson sobre derrota do Minas na Copa Brasil: 'Tivemos uma semana difícil'

Vencedora do Troféu VivaVôlei na vitória do Minas sobre o Sesc RJ Flamengo por 3 sets a 0 pela Superliga Feminina, a ponteira Hilary Johnson desabafou sobre o momento vivido pelo time mineiro depois da derrota sofrida na final da Copa Brasil para o Osasco, no último sábado (28).

Em entrevista concedida ao Sportv após o jogo desta sexta-feira (6), a canadense enalteceu a postura do elenco para buscar forças para o confronto contra o Rubro-Negro, que valia a liderança da competição.

— Foi um jogo difícil. Tivemos uma semana difícil depois da Copa Brasil, isso foi muito desafiador e decepcionante para nós. Então, durante os treinos, realmente tivemos que lutar para superar isso e nos unir para estarmos preparadas para este jogo. Estou muito orgulhosa do meu time e grata por jogar ao lado delas. Estou muito feliz com essa vitória. —

Números da temporada de estreia de Hilary Johnson no vôlei brasileiro

Hilary Johnson em ação pelo Minas na Superliga Feminina (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Em sua primeira temporada no Brasil, Hilary Johnson coleciona premiações de melhor em quadra e atuações importantes pelo Minas. A ponteira canadense de 27 anos e 1,87 m é a oitava maior pontuadora da Superliga Feminina, com 259 pontos.

Johnson também figura entre as 25 maiores bloqueadoras (30) e as 15 atacantes mais eficientes (44,5%) do campeonato.

Próximo compromisso do Minas pela Superliga Feminina

Líder da fase classificatória com 50 pontos, o Minas recebe o Osasco na próxima quinta-feira (12), às 20h (de Brasília), na Arena UniBH. A partida é válida pela 20ª rodada, a nona do returno.

