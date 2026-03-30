Análise: os estilos de Macris e Dani Lins nas quartas de final da Superliga

A Superliga Feminina chega à fase eliminatória e, como é de praxe e toda a competição, grandes nomes do voleibol brasileiro são colocados frente a frente. E uma dessas rivalidades é entre Macris, do Praia Clube, e Dani Lins, do Sesi Bauru. As equipes se enfrentam às 18h30 (de Brasília) desta segunda-feira (30) em busca de uma vaga na semifinal.

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O histórico de Seleção Brasileira e a conquista de medalhas olímpicas aproximam as levantadoras, que ditam o ritmo e a distribuição de jogo de suas equipes. Mas, currículos à parte, Macris e Sesi Bauru viveram situações diferentes nesta temporada até aqui, e o Lance! analisa as características de ambas as jogadoras.

Macris - adaptação a um novo estilo de jogo

Prata em Tóquio 2020 e bronze em Paris 2024, Macris, de 37 anos, atua pelo Praia Clube deste 2024/25. E, nesta temporada, teve que se adaptar a um novo estilo de jogo, com a vinda do técnico português Rui Moreira para o comando da equipe, em sua primeira experiência no voleibol brasileiro.

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O treinador prega um sistema ofensivo sem medo, rápido e agressivo. E a implementação desse modelo passa pelo passe e pela defesa, mas em conjunto com os levantamentos, função de Macris.

Para a Superliga 25/26, o Praia trouxe reforços neste estilo para o ataque. São eles: a oposta Morgahn Fingall e a ponteira Maria Koleva. Apesar de jogar bastante pelas extremidades, pesa de forma positiva a conexão de Macris com a central veterana Adenízia. Não à toa, ela tem o quinto ataque mais eficiente da Superliga Feminina, com 39,7% de aproveitamento, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

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Esse número, proporcionalmente, se justifica por Adenízia não receber tantas bolas quanto as jogadoras da entrada e saída de rede. No entanto, como a boa finalização pressupõe, em muitas vezes, um levantamento bem feito, fica claro que a distribuição do jogo de Macris funciona, tendo em vista, que Fingall e Koleva viram cerca de 20% das bolas que recebem. Outra jogadora de destaque é Payton Caffrey, que tem 295 pontos marcados na Superliga.

No entanto, a temporada de Macris está marcada por pontos baixos também. A "Fada vegana", por opção de Rui Moreira, foi reserva em duas partidas seguidas, no início de março. O técnico justificou a decisão afirmando que a levantadora não passava por um momento de boas atuações, e por "ninguém ser insubstituível".

Macris no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Deco Pires/ Fotojump)

A campanha do Praia Clube na fase classificatória da Superliga foi inconstante, marcada por dificuldades em construir uma sequência positiva. Assim, o time mineiro avançou aos playoffs na quarta posição, com 47 pontos conquistados após 16 vitórias em 22 jogos. Na temporada passada, o time foi o primeiro colocado e caiu na semifinal, justamente para o Sesi Bauru.

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Dani Lins - Pilar do Sesi Bauru

Campeã olímpica em Londres 2012, Dani Lins já está aposentada da Seleção Brasileira, mas, aos 41 anos, segue em alto nível no Sesi Bauru, clube por onde atua desde 2019/20. A levantadora é capitã e pilar da equipe, tendo sido eleita a melhor jogadora da posição no título da edição deste ano do Sul-Americano.

Ao contrário de Macris, Dani Lins é mais explosiva e vibrante nas comemorações. A levantadora do Sesi Bauru apresenta uma boa conexão com as centrais titulares. Na Superliga, Diana virou 52% das bolas levantadas, e Mayany, 50%.

Em uma temporada de poucos destaques individuais do Sesi Bauru, em termos de números, fica evidente a boa distribuição de Dani Lins, que costuma acionar todas as atacantes e ler o jogo e o bloqueio adversário de maneira eficaz.

Fora dos levantamentos, ela brilha também no saque, fundamento essencial para a dinâmica da partida. Dani Lins fez 20 aces - pontos diretos de saque - na fase classificatória da Superliga e desponta como a sétima melhor nesse fundamento até aqui.

A capitã Dani Lins, durante disputa da Supercopa de Vôlei (Foto: Divulgação/ CBV)

O Sesi Bauru avançou aos playoffs da competição nacional na quinta posição, em uma campanha sem um retrospecto positivo contra equipes do pelotão de cima. Assim, enfrenta o Praia Clube em busca de seguir vivo. Na temporada passada, o time terminou a fase classificatória na mesma posição e foi até a decisão, quando perdeu para o Osasco.

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