Ingressos para a Liga das Nações em Brasília estão à venda; veja detalhes

Nesta quinta-feira (14), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou detalhes da venda de ingressos para a primeira semana da Liga das Nações, que será realizada na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF). O torneio feminino acontecerá entre 3 e 7 de junho, enquanto o masculino será disputado do dia 10 a 14 de junho.

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A pré-venda começou às 12h para clientes do Banco do Brasil, que têm direito a 50% de desconto em ingressos de cadeira superior e inferior, e se encerra no sábado (16). No dia seguinte, acontece a pré-venda para membros da comunidade Sou do Vôlei. Já o público geral terá acesso às entradas a partir de segunda-feira (18), quando os clientes BB poderão comprar com 30% de desconto em todos os setores.

Além disso, a bilheteria da Arena Nilson Nelson estará comercializando os ingressos. O serviço funciona de terça a sábado, das 10h às 17h.

Na pré-venda, os preços variam entre R$ 86,25 (meia-entrada cadeira superior com taxa de serviço) e R$ 1.495 (inteira experiência quadra com taxa de serviço). Os bilhetes para sábado e domingo são mais caros em relação aos dias de meio de semana. Outro fator que influencia os valores é se a Seleção Brasileira entra em quadra no dia.

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O ingresso dá direito ao comprador de assistir a todos os jogos do dia. O site responsável pela venda é a Ticket Master.

Jogadoras da Seleção Feminina comemoram ponto em jogo da semana 1 da VNL 2025, no Maracanãzinho (Foto: Volleyball World)

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Quais seleções estarão na VNL em Brasília?

Em Brasília, a VNL Feminina contará com Brasil, República Dominicana, Bulgária, Holanda, Turquia e Itália, atual campeã olímpica. Já a competição masculina terá Bélgica, Bulgária, Irã, Sérvia e Argentina, além da própria seleção da casa.

Após a etapa da capital federal, a Seleção Feminina, comandada por José Roberto Guimarães, terá pela frente outras duas semanas de disputas em Istambul, na Turquia, e Kansai, no Japão. Por outro lado, a Seleção Masculina, de Bernardinho, viaja na sequência para Ljubljana, na Eslovênia, e Chicago, nos Estados Unidos.

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As fases finais acontecem em Macau e Ningbo, na China, entre 22 e 25 de julho e 29 de julho e 2 de agosto, respectivamente.

Cachopa e Honorato, da Seleção Masculina, vibram em jogo da semana 1 da VNL 2025, no Maracanãzinho (Foto: Volleyball World)

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Jogos da Seleção Feminina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília

Quarta-feira, dia 3 de junho (20h) - Brasil x Holanda - SporTV e VBTV Quinta-feira, dia 4 de junho (20h) - Brasil x República Dominicana - SporTV e VBTV Sábado, dia 6 de junho (11h) - Brasil x Bulgária - SporTV e VBTV Domingo, dia 7 de junho (14h30) - Brasil x Itália - SporTV e VBTV

Jogos da Seleção Masculina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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