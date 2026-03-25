Foram definidos, nesta quarta-feira (25), os dias e horários das quartas de final da Superliga Feminina, que serão disputadas em melhor de três jogos. Os times começam a se enfrentar na segunda-feira (30), com os duelos entre Praia Clube (4º colocado) e Bauru (5º) , em Uberlândia, às 18h30, e Osasco (3º) x Fluminense (6º), em São Paulo, às 21h.

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Na terça-feira, às 18h30, o Mackenzie (8º) recebe o líder Sesc Flamengo e, às 21h, o Minas (2º) joga diante da sua torcida contra o Maringá (7º).

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Comandado por Bernardinho, o Sesc Flamengo venceu o Mackenzie na terça-feira, no Tijuca, na última rodada da primeira fase. A líbero e capitã rubro-negra, Laís, celebrou o triunfo:

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- Foi um resultado maravilhoso e super importante. É reta final e chegar aos playoffs com resultado bom é super importante. Para mim, o saldo é ainda mais positivo por retornar e ajudar o time, podendo participar dentro de quadra e dividir a responsabilidade com a Vivi, que vinha segurando tudo muito bem. Então, foi super especial. Eu estou super orgulhosa do meu time e feliz de estar de volta", afirmou Laís.

Em entrevista ao Lance!, a oposta Ariane, do Fluminense, destaque na vitória sobre Brasília por 3 sets a 0 falou sobre as expectativas para o duelo de quartas de final. Ela também reforçou a importância de vencer a partida da série de três em que o Tricolor terá o direito de mando de quadra.

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— Primeiramente, agora é curtir essa vitória, descansar um pouco a mente e já começar os estudos com relação ao Osasco. Pegar aquilo que a gente fez de positivo nos jogos de turno e returno da Superliga, avaliar os pontos negativos, analisar o time adversário… Pra continuar fazendo nosso bom e alto rendimento que a gente sempre apresenta, principalmente jogando em casa, e buscar essa vitória de qualquer jeito.

Confira os resultados da 22ª rodada

Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie - 25/15, 25/22 e 25/16

x 0 Mackenzie - 25/15, 25/22 e 25/16 Praia Clube 3 x 1 Tijuca - 21/25, 26/24, 25/20 e 25/16

x 1 Tijuca - 21/25, 26/24, 25/20 e 25/16 Osasco 3 x 0 Sesi Bauru - 25/19, 25/14 e 25/17

x 0 Sesi Bauru - 25/19, 25/14 e 25/17 Minas 3 x 0 Sorocaba - 26/24, 25/21 e 25/13

x 0 Sorocaba - 26/24, 25/21 e 25/13 Maringá 3 x 1 Paulistano Barueri - 21/25, 25/22, 25/20 e 25/22

x 1 Paulistano Barueri - 21/25, 25/22, 25/20 e 25/22 Fluminense 3 x 0 Brasília - 25/23, 25/20 e 25/19