Bernardinho convoca Douglas Souza e mais seis para a Seleção Brasileira

Nesta quinta-feira (14), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) divulgou sete novos nomes que vão integrar a Seleção Brasileira Masculina visando a preparação para a Liga das Nações (VNL). O principal destaque é o retorno do ponteiro Douglas Souza, campeão olímpico na Rio 2016 e que não era convocado desde as Olimpíadas de Tóquio 2020.

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Aos 31 anos, Douglas aceitou o chamado do técnico Bernardinho quatro anos depois de anunciar oficialmente a aposentadoria da Seleção, motivada pelo desgaste da rotina intensa de treinamentos e pela necessidade de cuidar da saúde mental. Nas duas últimas temporadas, o jogador atuou pelo Sada Cruzeiro e foi bicampeão da Superliga.

Cinco dos outros seis atletas convocados disputaram a final da Superliga no último domingo (10): Adriano (ponteiro do Campinas), Oppenkoski (oposto do Cruzeiro), Judson e Matheus Pinta (centrais do Campinas), e Matheus Brasília (levantador do Cruzeiro). Completa a lista o central Flávio, que atua na Liga Italiana e assumiu a tarja de capitão da Seleção no ano passado.

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Os jogadores se apresentam no próximo domingo (17) no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema (RJ). Assim, Bernardinho terá à disposição 24 atletas no grupo, sendo 20 convocados em definitivo e quatro convidados para os treinos.

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Confira a lista de Bernardinho até agora

Douglas Souza em ação nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 (Foto: YURI CORTEZ/AFP)

LEVANTADORES

Fernando Cachopa - Milano (ITA)

Gabriel Bieler - Suzano

Matheus Brasília - Sada Cruzeiro

OPOSTOS

Bryan - Guarulhos

Darlan - Verona (ITA)

Oppenkoski - Sada Cruzeiro

Samuel (convidado) - Minas

PONTEIROS

Adriano - Campinas

Arthur Bento - Modena (ITA)

Douglas Souza - Sada Cruzeiro

Honorato - Slepsk Suwalki (POL)

Leo Lukas (convidado) - Minas

Lukas Bergmann - Piacenza (ITA)

Maicon - Gebze Belediyesi (TUR)

Paulo Vinicios (convidado) - Praia Clube

Robert (convidado) - Suzano

CENTRAIS

Barreto - Sesi Bauru

Flávio - Trentino (ITA)

Guilherme Voss - Tours (FRA)

Judson - Campinas

Matheus Pinta - Campinas

Thiery - Sesi Bauru

LÍBEROS

Douglas Pureza - Sesi Bauru

Maique - Guarulhos

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Seleção Brasileira se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho e 2 de agosto.

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Jogos da Seleção Masculina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

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