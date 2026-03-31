Camila Brait aponta mudança do Osasco para vencer o Fluminense na Superliga

Se o Osasco não conseguiu vencer o Fluminense na primeira fase da Superliga Feminina de Vôlei, o primeiro jogo das quartas de final teve uma história diferente. Após a vitória por 3 sets a 0 na noite da última segunda-feira (30), a capitã Camila Brait revelou o caminho para driblar a forte defesa do time tricolor.

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➡️Liderado por Cugno, Osasco vence Fluminense nas quartas da Superliga

➡️Osasco x Fluminense coloca frente a frente duas das maiores pontuadoras da Superliga Feminina

As equipes fizeram duelos equilibrados ao longo da temporada 2025/2026. No turno e returno da Superliga, foram duas vitórias por 3 sets a 2 para o Fluminense. Já pela Copa Brasil, foi o Osasco quem venceu, também em um embate de cinco sets.

O cenário parecia se repetir nas quartas de final, após um primeiro set amarrado, em que nenhum dos dois times conseguia construir grande vantagem no placar. Porém, a partir da segunda parcial, o Osasco assumiu o controle da partida e, liderado pela argentina Bianca Cugno, que encerrou o jogo com 18 pontos e foi eleita a melhor em quadra.

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— A gente conseguiu ditar o ritmo do jogo. O time do Fluminense é muito perigoso, tem um volume de passe e defesa muito grande, por isso a gente sofreu tanto com elas durante a Superliga. A gente conseguiu sacar e não desperdiçamos contra-ataques, que é um ponto crucial pra ganhar o jogo - disse.

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Bianca Cugno foi a maior pontuadora do Osasco na vitória sobre o Fluminense (Foto: Carol Olveira/ Osasco Voleibol Clube)

Osasco e Fluminense voltam a medir forças

O segundo duelo entre Osasco e Fluminense pelas quartas de final da Superliga Feminina está marcado para esta quinta-feira (2), às 21h (horário de Brasília), no Rio de Janeiro. Em caso de vitória do time tricolor, a terceira partida volta para o Ginásio José Liberatti, em Osasco.

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