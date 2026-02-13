Jaque define como 'caótica' vitória do Maringá sobre o Flamengo na Superliga

O Maringá foi um visitante amargo para o Sesc RJ Flamengo na noite desta quinta-feira (12), no Rio de Janeiro. De virada, o time, então sétimo colocado da Superliga Feminina, venceu o líder por 3 sets a 1, nas parciais 19/25, 26/24, 25/23 e 25/20. A partida foi válida pela sexta rodada do returno da competição nacional e, segundo Jaque, oposta da equipe paranaense, foi 'caótica'.

Após sair atrás, o Maringá melhorou no segundo set e, em ótimo momento na partida, perdeu a ponteira Gabi Cândido. Após ponto de ataque, ela teve uma queda de pressão e foi retirada de maca do Ginásio do Tijuca, quando foi atendida na ambulância. Em seu lugar, entrou a líbero Any, de forma improvisada. Isso porque Karol, reserva imediata, se recupera de lesão.

— Estávamos muito na adversidade o jogo inteiro, foi bem caótico. Era uma líbero bloqueando na ponta, contra a Tainara (oposta do Sesc RJ Flamengo). Mesmo assim, conseguimos fazer dar certo. Hoje, ficou muito evidente que estávamos fechadas e buscando a vitória e só isso que importava. Sem pensar em quem estava do outro lado da quadra, demos nosso 100% e foi maravilhoso — disse Jaque.

Ao final da partida, as jogadoras do Maringá comemoraram bastante a vitória conquistada contra o líder da competição. Os pontos somados são importantes para a equipe paranaense na busca de cravar seu nome no G-8, que garante vaga nos playoffs da Superliga. O time subiu para a sexta posição, com 25 pontos.

Sesc Flamengo enfrentou Maringá pela Superliga feminina de vôlei (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Jaque, destaque do Maringá

Um dos pilares da boa campanha do Maringá na Superliga Feminina 25/25 é Jaque. Não à toa, a ponteira aparece como a quinta maior pontuadora da competição, com 267, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV).

Sobre seu bom momento individual, Jaque, que chegou ao Maringá na última temporada, se mostra muito feliz e reconhece o papel que tem no grupo.

— Está sendo muito bom. O Aldori (técnico) me deu uma chance, uma oportunidade de ouro, e eu aproveitei. Sabendo que eu sou esse pilar e com as meninas me dando confiança para arriscar, fica tudo muito melhor. É desafiador, porque preciso me reinventar a cada jogo, mas vejo que estou conseguindo ir cada vez melhor.

Jaque na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação)

Próximo compromisso do Maringá na Superliga Feminina

O Maringá também mede forças com o Minas na próxima quinta-feira (19) às 20h (de Brasília).

