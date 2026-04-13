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AO VIVO: Siga os lances de Praia Clube x Sesc Flamengo na semifinal da Superliga Feminina

Equipes fazem o primeiro jogo da série melhor de três nesta segunda-feira (13)

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 13/04/2026
20:56
Atualizado há 0 minutos
Sesc RJ Flamengo x Praia Clube pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mariana Sá/CRF)
imagem cameraSesc RJ Flamengo x Praia Clube pela Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mariana Sá/CRF)
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O ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG), promete ferver nesta segunda-feira (13). Sesc RJ Flamengo e Dentil Praia Clube escrevem mais um capítulo pelas semifinais da Superliga Feminina 25/26. ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.

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Acompanhe a partida

TimesPlacar do jogo1º SET2º SET3º SET

Praia Clube

0

20

0

0

Sesc RJ Flamengo

0

14

0

0

1º SET

  1. Sacando viagem, Tainara acerta um ace, mas erra na sequência: 20 a 14
  2. Bola de Tainara não passa da rede: 19 a 12
  3. Side-out aurinegro com Michelle Pavão: 18 a 12
  4. Com toque-ataque, Michelle aumenta a vantagem para o Praia Clube: 17 a 11
  5. Fingall ataca pela saída de rede contra o bloqueio e leva a melhor: 16 a 11
  6. Adenízia ataca contra o bloqueio de Masa Kirov: 10 a 9
  7. Adenízia puxa jogada de china, mas ataca para fora: 9 a 9
  8. Saque para fora de Gabi Martins: 9 a 8
  9. Payton Caffrey explora com sucesso o bloqueio mais baixo: 8 a 7
  10. Tainara passa pelo bloqueio aurinegro: 7 a 7
  11. Tainara vira pela saída de rede no contra-ataque: 6 a 5
  12. Lorena pontua em ataque pelo meio: 5 a 5
  13. Adenízia recebe a primeira bola da semifinal e crava: 1 a 0
  14. Bola em jogo no ginásio do Uberlândia Tênis Clube!
  15. Escalação do Praia Clube: Macris (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Payton Caffrey e Michelle Pavão (ponteiras); Adenízia e Gabi Martins (centrais); Natinha (líbero)
  16. Escalação do Sesc Flamengo: Giovana (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Karina (ponteiras); Lorena e Masa Kirov (centrais); Victoria (líbero)
  17. Pré-jogo: Jogadoras em aquecimento na quadra do UTC

➡️ Pela quarta vez, Superliga terá Sesc Flamengo x Praia e Minas x Osasco na semifinal

Campanhas das equipes na Superliga Feminina 25/26

Praia Clube

  • 4º lugar na fase classificatória com 47 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Sesi Bauru com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota por 3 sets a 2

Sesc RJ Flamengo

  • Líder da fase classificatória com 55 pontos (19 vitórias e 3 derrotas)
  • Nas quartas de final, eliminou o Mackenzie com uma vitória por 3 sets a 1 e outra por 3 sets a 0

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Curiosidades e estatísticas

Praia Clube

  • É o único semifinalista que precisou disputar todos os jogos da série melhor de três nas quartas de final
  • Maior pontuadora na Superliga: Payton Caffrey (9ª no ranking geral com 326 pontos)

Sesc RJ Flamengo

  • Encerrou o turno da Superliga invicto, com 11 vitórias em 11 jogos; no returno, foi derrotado por três equipes: Fluminense (3 x 2), Maringá (3 x 1) e Minas (3 x 0)
  • Maior pontuadora na Superliga: Simone Lee (1ª no ranking geral com 470 pontos)

➡️ Sesc Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga feminina: horário e onde assistir

Retrospecto do confronto

É a quarta vez nas últimas cinco edições que as equipes se enfrentam na semifinal. Em todas as outras três temporadas, foi o Praia Clube quem levou a melhor.

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Formato dos playoffs

De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).

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Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sesc RJ Flamengo tem o direito de decidir a série contra o Praia Clube em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Osasco na final.

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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Informações sobre o jogo

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)

📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)

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