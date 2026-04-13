AO VIVO: Siga os lances de Praia Clube x Sesc Flamengo na semifinal da Superliga Feminina
Equipes fazem o primeiro jogo da série melhor de três nesta segunda-feira (13)
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O ginásio do Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG), promete ferver nesta segunda-feira (13). Sesc RJ Flamengo e Dentil Praia Clube escrevem mais um capítulo pelas semifinais da Superliga Feminina 25/26. ATUALIZAÇÃO: Primeiro set em andamento.
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Acompanhe a partida
|Times
|Placar do jogo
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Praia Clube
0
20
0
0
Sesc RJ Flamengo
0
14
0
0
1º SET
- Sacando viagem, Tainara acerta um ace, mas erra na sequência: 20 a 14
- Bola de Tainara não passa da rede: 19 a 12
- Side-out aurinegro com Michelle Pavão: 18 a 12
- Com toque-ataque, Michelle aumenta a vantagem para o Praia Clube: 17 a 11
- Fingall ataca pela saída de rede contra o bloqueio e leva a melhor: 16 a 11
- Adenízia ataca contra o bloqueio de Masa Kirov: 10 a 9
- Adenízia puxa jogada de china, mas ataca para fora: 9 a 9
- Saque para fora de Gabi Martins: 9 a 8
- Payton Caffrey explora com sucesso o bloqueio mais baixo: 8 a 7
- Tainara passa pelo bloqueio aurinegro: 7 a 7
- Tainara vira pela saída de rede no contra-ataque: 6 a 5
- Lorena pontua em ataque pelo meio: 5 a 5
- Adenízia recebe a primeira bola da semifinal e crava: 1 a 0
- Bola em jogo no ginásio do Uberlândia Tênis Clube!
- Escalação do Praia Clube: Macris (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Payton Caffrey e Michelle Pavão (ponteiras); Adenízia e Gabi Martins (centrais); Natinha (líbero)
- Escalação do Sesc Flamengo: Giovana (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Karina (ponteiras); Lorena e Masa Kirov (centrais); Victoria (líbero)
- Pré-jogo: Jogadoras em aquecimento na quadra do UTC
➡️ Pela quarta vez, Superliga terá Sesc Flamengo x Praia e Minas x Osasco na semifinal
Campanhas das equipes na Superliga Feminina 25/26
Praia Clube
- 4º lugar na fase classificatória com 47 pontos (16 vitórias e 6 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Sesi Bauru com duas vitórias por 3 sets a 0 e uma derrota por 3 sets a 2
Sesc RJ Flamengo
- Líder da fase classificatória com 55 pontos (19 vitórias e 3 derrotas)
- Nas quartas de final, eliminou o Mackenzie com uma vitória por 3 sets a 1 e outra por 3 sets a 0
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Curiosidades e estatísticas
Praia Clube
- É o único semifinalista que precisou disputar todos os jogos da série melhor de três nas quartas de final
- Maior pontuadora na Superliga: Payton Caffrey (9ª no ranking geral com 326 pontos)
Sesc RJ Flamengo
- Encerrou o turno da Superliga invicto, com 11 vitórias em 11 jogos; no returno, foi derrotado por três equipes: Fluminense (3 x 2), Maringá (3 x 1) e Minas (3 x 0)
- Maior pontuadora na Superliga: Simone Lee (1ª no ranking geral com 470 pontos)
➡️ Sesc Flamengo x Praia Clube pela semifinal da Superliga feminina: horário e onde assistir
Retrospecto do confronto
É a quarta vez nas últimas cinco edições que as equipes se enfrentam na semifinal. Em todas as outras três temporadas, foi o Praia Clube quem levou a melhor.
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Formato dos playoffs
De acordo com o regulamento da competição, a semifinal será disputada em série de melhor de três jogos. Já o campeão será decidido em confronto único, em partida a ser disputada no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP), no dia 3 de maio, às 10h (de Brasília).
Como teve a melhor campanha na primeira fase, o Sesc RJ Flamengo tem o direito de decidir a série contra o Praia Clube em casa, se o terceiro jogo for necessário. Quem passar deste duelo encara Minas ou Osasco na final.
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Informações sobre o jogo
🗓️ Data e horário: segunda-feira, 13 de abril de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Uberlândia Tênis Clube, em Uberlândia (MG)
📺 Onde assistir: SporTV 2 e VBTV (serviço de streaming)
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