AO VIVO: Siga os lances de Praia Clube x Sesc Flamengo na semifinal da Superliga Feminina

Sacando viagem, Tainara acerta um ace, mas erra na sequência: 20 a 14

Bola de Tainara não passa da rede: 19 a 12

Side-out aurinegro com Michelle Pavão: 18 a 12

Com toque-ataque, Michelle aumenta a vantagem para o Praia Clube: 17 a 11

Fingall ataca pela saída de rede contra o bloqueio e leva a melhor: 16 a 11

Adenízia ataca contra o bloqueio de Masa Kirov: 10 a 9

Adenízia puxa jogada de china, mas ataca para fora: 9 a 9

Saque para fora de Gabi Martins: 9 a 8

Payton Caffrey explora com sucesso o bloqueio mais baixo: 8 a 7

Tainara passa pelo bloqueio aurinegro: 7 a 7

Tainara vira pela saída de rede no contra-ataque: 6 a 5

Lorena pontua em ataque pelo meio: 5 a 5

Adenízia recebe a primeira bola da semifinal e crava: 1 a 0

Bola em jogo no ginásio do Uberlândia Tênis Clube!

Escalação do Praia Clube: Macris (levantadora); Morgahn Fingall (oposta); Payton Caffrey e Michelle Pavão (ponteiras); Adenízia e Gabi Martins (centrais); Natinha (líbero)

Escalação do Sesc Flamengo: Giovana (levantadora); Tainara (oposta); Simone Lee e Karina (ponteiras); Lorena e Masa Kirov (centrais); Victoria (líbero)