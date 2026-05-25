Douglas Souza comemora retorno à Seleção: 'Em casa'

Fora da Seleção Brasileira desde 2021, por questões pessoais, Douglas Souza tomou a decisão de retornar à amarelinha neste ano e está na lista de Bernardinho para a Liga das Nações. Em Saquarema (RJ), o campeão olímpico na Rio 2016 concluiu a primeira semana de treinos para a competição e, neste domingo (24), comemorou nas redes sociais.

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O ponteiro de 30 anos compartilhou um vídeo com lances dele pela Seleção, além de um corte de uma declaração em que Douglas se descreve como "uma pessoa extrovertida, mas também muito quietinha". Na legenda, ele diz que sentia dúvidas quanto a como seria o retorno, mas que hoje está certo de sua decisão.

"Primeira semana de treino na seleção + folga concluídas! Hoje volto para Saquarema com a certeza de que fiz a escolha certa. Existia uma dúvida de como seria esse retorno, mas a verdade é que já estou me sentindo em casa. Estou de volta, Brasil!"

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Com Douglas Souza, Seleção se prepara para a VNL; veja calendário

O Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.

Jogos da Seleção Masculina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília

Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV

Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV

Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV

Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV

Seleção Brasileira na VNL 2025 (Foto: Divulgação/CBV)

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