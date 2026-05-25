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Douglas Souza comemora retorno à Seleção: 'Em casa'

Ponteiro está na lista de inscritos por Bernardinho para a Liga das Nações

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 25/05/2026
14:29
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Douglas Souza e Wallace &#8211; Seleção Brasileira
imagem cameraDouglas Souza em Tóquio 2020 (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)
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Fora da Seleção Brasileira desde 2021, por questões pessoais, Douglas Souza tomou a decisão de retornar à amarelinha neste ano e está na lista de Bernardinho para a Liga das Nações. Em Saquarema (RJ), o campeão olímpico na Rio 2016 concluiu a primeira semana de treinos para a competição e, neste domingo (24), comemorou nas redes sociais.

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O ponteiro de 30 anos compartilhou um vídeo com lances dele pela Seleção, além de um corte de uma declaração em que Douglas se descreve como "uma pessoa extrovertida, mas também muito quietinha". Na legenda, ele diz que sentia dúvidas quanto a como seria o retorno, mas que hoje está certo de sua decisão.

"Primeira semana de treino na seleção + folga concluídas! Hoje volto para Saquarema com a certeza de que fiz a escolha certa. Existia uma dúvida de como seria esse retorno, mas a verdade é que já estou me sentindo em casa. Estou de volta, Brasil!"

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Com Douglas Souza, Seleção se prepara para a VNL; veja calendário

Brasil disputará a primeira semana da VNL em casa, em Brasília (DF), entre os dias 10 e 14 de junho. Já de 24 a 28 do mesmo mês, a Seleção vai a Liubliana, capital da Eslovênia, para a segunda etapa da competição. O encerramento da fase classificatória acontece em Chicago, nos Estados Unidos, de 15 a 19 de julho, enquanto Ningbo, na China, recebe a fase final, de 29 de julho a 2 de agosto.

Jogos da Seleção Masculina na Semana 1 da Liga das Nações, em Brasília

  • Quarta-feira, dia 10 de junho (20h) - Brasil x Irã - SporTV e VBTV
  • Quinta-feira, dia 11 de junho (20h) - Brasil x Bélgica - SporTV e VBTV
  • Sábado, dia 13 de junho (11h) - Brasil x Sérvia - SporTV e VBTV
  • Domingo, dia 14 de junho (18h) - Brasil x Argentina - SporTV e VBTV
Brasil enfrentou a Ucrânia, neste sábado (14), pela VNL (Foto: Divulgação/CBV)
Seleção Brasileira na VNL 2025 (Foto: Divulgação/CBV)

🏐 Aposte na vitória da Seleção Brasileira na VNL
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