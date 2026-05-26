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Seleção brasileira de vôlei tem novo uniforme para 2026

Brasil se prepara para disputar a Liga das Nações em junho

Joanna Colaço
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 26/05/2026
13:35
Atualizado há 1 minutos
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Novos uniformes da CBV (Foto: Criativo Gato Preto/Volt Sports)
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A temporada de 2026 marca o lançamento da nova coleção de uniformes da seleção brasileira de vôlei. Batizada de "Essência do Brasil", a linha foi criada para celebrar a diversidade natural e cultural do país, conectando a identidade brasileira à paixão nacional pelo esporte.

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Os novos modelos serão utilizados durante a disputa da Liga das Nações de Vôlei, que acontece em junho. A coleção conta com três uniformes inspirados em elementos simbólicos do Brasil.

As camisas chegam ao público no próximo dia 30 e custarão R$ 279,99. Já as regatas terão valor de R$ 229,99.

Novos uniformes da CBV (Foto: Criativo Gato Preto/Volt Sports)
Novos uniformes da CBV (Foto: Criativo Gato Preto/Volt Sports)

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Brasil recebe primeira etapa da VNL em Brasília

A primeira semana da competição será realizada em Brasília. A seleção feminina estreia no dia 3 de junho diante dos Países Baixos. Já a equipe masculina inicia sua caminhada no torneio no dia 10 de junho, contra o Irã.

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Jogos da seleção brasileira masculina na VNL

  • 10 de junho, às 20h- Brasil x Irã
  • 11 de junho, às 20h- Brasil x Bélgica
  • 13 de junho, às 11h-Brasil x Sérvia
  • 14 de junho, às 18h -Brasil x Argentina

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Jogos da seleção brasileira feminina na VNL

  • 3 de junho, às 20h- Brasil x Países Baixos
  • 4 de junho, às 20h- Brasil x República Dominicana
  • 6 de junho, às 11h- Brasil x Bulgária
  • 7 de junho, às 14h30- Brasil x Itália

Todas as partidas terão transmissão do SporTV e VBTV.

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