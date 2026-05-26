Seleção brasileira de vôlei tem novo uniforme para 2026
Brasil se prepara para disputar a Liga das Nações em junho
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A temporada de 2026 marca o lançamento da nova coleção de uniformes da seleção brasileira de vôlei. Batizada de "Essência do Brasil", a linha foi criada para celebrar a diversidade natural e cultural do país, conectando a identidade brasileira à paixão nacional pelo esporte.
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Os novos modelos serão utilizados durante a disputa da Liga das Nações de Vôlei, que acontece em junho. A coleção conta com três uniformes inspirados em elementos simbólicos do Brasil.
As camisas chegam ao público no próximo dia 30 e custarão R$ 279,99. Já as regatas terão valor de R$ 229,99.
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Brasil recebe primeira etapa da VNL em Brasília
A primeira semana da competição será realizada em Brasília. A seleção feminina estreia no dia 3 de junho diante dos Países Baixos. Já a equipe masculina inicia sua caminhada no torneio no dia 10 de junho, contra o Irã.
Jogos da seleção brasileira masculina na VNL
- 10 de junho, às 20h- Brasil x Irã
- 11 de junho, às 20h- Brasil x Bélgica
- 13 de junho, às 11h-Brasil x Sérvia
- 14 de junho, às 18h -Brasil x Argentina
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Jogos da seleção brasileira feminina na VNL
- 3 de junho, às 20h- Brasil x Países Baixos
- 4 de junho, às 20h- Brasil x República Dominicana
- 6 de junho, às 11h- Brasil x Bulgária
- 7 de junho, às 14h30- Brasil x Itália
Todas as partidas terão transmissão do SporTV e VBTV.
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