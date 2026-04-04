No tie-break, Minas supera Maringá e avança à semifinal da Superliga Feminina

Equipe minastenista vence fora de casa por 3 sets a 2 e encara Osasco na próxima fase

Guilherme Veiga Gonçalves Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 04/04/2026
00:08
Maringá x Minas pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Cristiano Trindade)
Na noite desta sexta-feira (3), o Minas venceu o Maringá por 3 sets a 2 e se classificou para a semifinal da Superliga Feminina 25/26. O segundo jogo válido pelas quartas de final aconteceu no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR), e terminou com parciais de 21/25, 25/17, 22/25, 25/22 e 15/11.

continua após a publicidade

Por ter vencido a primeira partida em casa por 3 sets a 0, a equipe minastenista fecha a série com duas vitórias a zero. O adversário na próxima fase será o Osasco, que também venceu os dois primeiros jogos da sua série contra o Fluminense.

A jovem ponteira Ana Rüdiger, do Minas, foi eleita a melhor em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei. Já a central Ana Marcelin, do Maringá, terminou como a maior pontuadora do confronto com 22 pontos.

continua após a publicidade

Como foi o jogo?

Maringá x Minas pelas quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Cristiano Trindade)

Em um duelo de altos e baixos, o Minas sofreu no início da partida com o baixo rendimento no saque e momentos de instabilidade no passe, enquanto Maringá converteu as oportunidades que apareceram. A central Thaisa, que começou no banco de reservas, entrou em quadra no segundo set e reforçou o sistema de saque-bloqueio visando a reação minastenista.

A terceira parcial foi equilibrada, mas logo Sassá e Ana Marcelin ajudaram a abrir vantagem para a equipe paranaense. Com Ana Rüdiger, Thaisa e Hilary Johnson, o Minas chegou a encostar na pontuação, mas o time da casa conseguiu administrar a diferença.

continua após a publicidade

Já no quarto set, com ambas as equipes visivelmente nervosas em meio ao clima decisivo que a parcial trazia, o Minas mostrou mais efetividade na virada de bola na reta final. Por fim, no tie-break, o conjunto mineiro começou em desvantagem, mas Júlia Kudiess e Ana Rüdiger fizeram a diferença para recuperar a liderança no placar e carimbar a vaga na semifinal.

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

