Atual campeã da Superliga, Giovana projeta adversário da semifinal: 'Loucura'

O Sesc Flamengo venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, nesta sexta-feira, e garantiu vaga nas semifinais da da Superliga Feminina. Teve comemoração em quadra, mas não durou muito tempo. Giovana, que foi campeã do torneio no ano passado, sabe que o momento é de manter o foco já de olho no próximo adversário. Afinal, qualquer uma das equipes que pode se classificar vai ter como maestrina uma medalhista olímpica. Ou Dani Lins, ouro em Londres-2012, do Sesi, ou Macris, prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, do Praia Clube.

continua após a publicidade

— É loucura jogar contra essas duas levantadoras (Macris e Dani Lins), né? Me inspiro o tempo todo nelas. Então, vai ser um prazer estar na quadra com qualquer uma delas. Mas temos que focar no nosso jogo. Se a gente focar no nosso, tenho certeza que vai dar tudo certo para gente.

➡️ Sesc Flamengo bate Mackenzie e crava vaga na semifinal da Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A série entre Praia Clube e Sesi Bauru está empatada. Cada time venceu um jogo. Na próxima terça-feira, fazem o confronto decisivo. Quem vencer, encara o Sesc RJ Flamengo de Giovana na semifinal.

continua após a publicidade

Giovana faz levantamento na partida entre Sesc RJ Flamengo x Mackenzie pelas quartas de final da Superliga Feminina (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

Aos 31 anos, Giovana é uma das mais experientes do elenco rubro-negro, acumulando não apenas a função de distribuir o jogo, mas também a de liderar as companheiras dentro de quadra. E, para ela, isso é tudo uma questão de adaptação, já que, quando atuava pelo Osasco, era uma das jogadoras mais novas.

— Confesso que é um pouco assustador, mas a gente vai lidando. As meninas são muito boas de grupo, então eu também aprendo muito com elas. Tento passar o máximo de experiência que eu posso e a gente vai encontrando o nosso caminho, que tem dado certo.

continua após a publicidade

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

Resultados de Sesc RJ Flamengo x Mackenzie nas quartas de final da Superliga 25/26