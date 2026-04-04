Atual campeã da Superliga, Giovana projeta adversário da semifinal: 'Loucura'
Nas semifinais, o Sesc RJ Flamengo pega o Praia, de Macris, ou o Sesi, de Dani Lins
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O Sesc Flamengo venceu o Mackenzie por 3 sets a 0, nesta sexta-feira, e garantiu vaga nas semifinais da da Superliga Feminina. Teve comemoração em quadra, mas não durou muito tempo. Giovana, que foi campeã do torneio no ano passado, sabe que o momento é de manter o foco já de olho no próximo adversário. Afinal, qualquer uma das equipes que pode se classificar vai ter como maestrina uma medalhista olímpica. Ou Dani Lins, ouro em Londres-2012, do Sesi, ou Macris, prata em Tóquio-2020 e bronze em Paris-2024, do Praia Clube.
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— É loucura jogar contra essas duas levantadoras (Macris e Dani Lins), né? Me inspiro o tempo todo nelas. Então, vai ser um prazer estar na quadra com qualquer uma delas. Mas temos que focar no nosso jogo. Se a gente focar no nosso, tenho certeza que vai dar tudo certo para gente.
➡️ Sesc Flamengo bate Mackenzie e crava vaga na semifinal da Superliga Feminina
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A série entre Praia Clube e Sesi Bauru está empatada. Cada time venceu um jogo. Na próxima terça-feira, fazem o confronto decisivo. Quem vencer, encara o Sesc RJ Flamengo de Giovana na semifinal.
Aos 31 anos, Giovana é uma das mais experientes do elenco rubro-negro, acumulando não apenas a função de distribuir o jogo, mas também a de liderar as companheiras dentro de quadra. E, para ela, isso é tudo uma questão de adaptação, já que, quando atuava pelo Osasco, era uma das jogadoras mais novas.
— Confesso que é um pouco assustador, mas a gente vai lidando. As meninas são muito boas de grupo, então eu também aprendo muito com elas. Tento passar o máximo de experiência que eu posso e a gente vai encontrando o nosso caminho, que tem dado certo.
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Resultados de Sesc RJ Flamengo x Mackenzie nas quartas de final da Superliga 25/26
- Jogo 1: Sesc RJ Flamengo 3 x 1 Mackenzie (25/23, 25/18, 22/25 e 25/16) - Ginásio do Mackenzie (MG)
- Jogo 2: Sesc RJ Flamengo 3 x 0 Mackenzie (25/21, 27/25 e 25/23) - Ginásio do Maracanãzinho (RJ)
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