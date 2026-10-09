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Osasco x Sesi Bauru pela final do Paulista de vôlei; horário e onde assistir

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida da decisão nesta sexta-feira (9), no Ginásio José Liberatti

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 20:10
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Colagem de fotos das equipes de Osasco, à esquerda, e Sesi Bauru, à direita, no Campeonato Paulista feminino de vôlei
Osasco e Bauru disputam a final do Paulista (Fotos: Carolina Oliveira/Osasco e Felipe Wiira/Sesi-SP)

Osasco São Cristóvão Saúde e Sesi Vôlei Bauru duelam nesta sexta-feira (9), a partir das 21h30 (de Brasília), pelo primeiro jogo da final do Campeonato Paulista feminino de vôlei. A partida de ida acontece no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), com transmissão do SporTV 2. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Maior campeão estadual com 18 títulos, o Osasco tenta voltar ao topo depois de ficar fora da final no ano passado. O grupo comandado por Luizomar de Moura terminou em segundo na fase classificatória, com apenas duas derrotas em quatro jogos, sendo uma delas justamente para o Sesi Bauru. Na semifinal, a equipe osasquense eliminou o Pinheiros, recém-promovido à Superliga A.

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Do outro lado, o invicto Sesi Bauru chega à terceira final consecutiva do Paulista e, além de defender o título de 2025, busca o tetracampeonato. Sob o comando do novo técnico Spencer Lee, o time do interior paulista liderou a primeira fase com 100% de aproveitamento e também venceu as duas partidas da semifinal contra o São Caetano, único dos quatro semifinalistas que disputa a Superliga B.

Na decisão, os times se enfrentam em jogos de ida e volta, sendo o confronto decisivo na casa do finalista de melhor campanha na fase de classificação. As partidas são disputadas em melhor de cinco sets. Caso cada equipe vença um jogo, um golden set de 25 pontos é realizado para definir o campeão.

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🏐✅ Ficha técnica

Osasco x Sesi Bauru - Campeonato Paulista feminino de vôlei 2026

📅 Data e horário: sexta-feira, 9 de outubro de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP)
📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura)

Tabela de jogos da final

🗓️ Sexta-feira, 9 de outubro
⏰ 21h30 (de Brasília)
📍 Ginásio José Liberatti - Osasco, SP

🗓️ Terça-feira, 13 de outubro
⏰ 21h (de Brasília)
📍 Arena Paulo Skaf - Bauru - SP

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